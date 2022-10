PR chama a atenção para a gestão inteligente dos processos de privatização e negociação dos contratos

José Maria Neves, chamou hoje a atenção para uma gestão inteligente dos processos de privatização e negociação dos contratos internacionais em sectores estratégicos como é o caso dos transportes.

O Chefe de Estado discursava na abertura, na cidade da Praia, da primeira Conferência Internacional de Economia promovida pelo Instituto Superior das Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) tendo como lema “os impactos da Guerra da Rússia x Ucrânia na economia Global”.

José Maria Neves salientou que o deficiente funcionamento dos sistemas de transportes aéreos e marítimo em Cabo Verde tem prejudicado a competitividade e o crescimento económico do arquipélago, condicionando a circulação de pessoas e bens.

Neste sentido, defendeu que urge revolucionar os sistemas de transportes aéreos e marítimos em Cabo Verde de forma a integrar as ilhas, e em alguns casos acabar com a dupla insularidade.

“Cabo Verde deve, no que se refere a sectores estratégicos, como é o caso dos transportes, garantir uma forte articulação e integração de políticas, bem como gerir inteligentemente os processos de privatização e de negociação dos contratos intencionais. Deficiências ou erros nesses casos pagam-se muito caros no futuro”, advertiu.

O Presidente da República salientou que há que prestar também muita atenção, tendo em conta a dimensão do mercado e os interesses nacionais, aos sistemas de regulação técnica e económica, bem como os domínios vitais da economia.

“Qualquer regressão pode ser fatal para a competitividade do país”, sublinhou.

Durante o seu discurso, o chefe de Estado reiterou que a situação actual, marcada pelas crises, requer um esforço interno de contenção e de racionalização das despesas públicas.

Com efeito, congratulou-se com o facto de o Governo já ter tomado determinadas medidas, estando outras previstas no quadro do Orçamento de Estado para 2023, com o objectivo de mitigar os efeitos das crises, nomeadamente os efeitos da inflação alta, com incidência sobre alimentação e energia, pensando nas famílias mais pobres.

José Maria Neves defendeu mais e melhor investimento na educação, aumento do nível das respostas em matéria de saúde e da segurança social.

Como forma de aumentar a resiliência e reduzir a importação dos combustíveis, indicou que Cabo Verde terá que realizar mais investimentos em energias renováveis bem como aumentar a eficiência energética.

“A negociação em curso com alguns parceiros de desenvolvimento, visando transformar parte da dívida externa em investimentos climáticos, ou seja, em medidas de mitigação das consequências das alterações climáticas é auspiciosa”, considerou.

Em relação à Conferência Internacional de Economia, promovida pela ISCEE, hoje e sexta-feira, 21, nas cidades da Praia e do Mindelo, disse tratar-se de “uma excelente e oportuna iniciativa”, especialmente no momento em que o país e o mundo atravessam um período de crises e incertezas quanto ao futuro, tanto interna como externamente.

Mais de duas dezenas de especialistas nacionais e estrangeiros vão durante os dois dias debater o contexto económico mundial, nomeadamente no cenário de pós-pandemia e os impactos que a actual guerra entre Rússia e Ucrânia produzirão em África, em Cabo Verde e em outros estados insulares.