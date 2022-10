PM anuncia chegada de duas dessalinizadoras enquadradas na linha do crédito da Hungria

O Primeiro-ministro anunciou hoje o embarque para Cabo Verde de duas dessalinizadoras, ao abrigo da linha de financiamento húngara para mobilização água ao sector agrícola. Ulisses Correia e Silva fez este anúncio durante o debate no parlamento subordinado ao tema “o desenvolvimento rural”.

"Ainda para este ano, está previsto o embarque para Cabo Verde de duas dessalinizadoras enquadradas na linha de crédito da Hungria, seguindo-se as restantes” investimentos, anunciou.

De referir que em 2020 uma equipa técnica da Hungria esteve em Cabo Verde para apoiar o país na montagem do projecto de mobilização de água para a agricultura, no quadro da linha de crédito de 35 milhões de euros, cerca de 3,8 milhões de contos, proporcionada por aquele país europeu a Cabo Verde.

Durante a sua intervenção no parlamento, o governante referiu que em contexto de crise, o executivo não se limitou a gerir emergências, investindo na resiliência, com particular incidência nas regiões rurais.

Como exemplo, apontou a transição da agricultura e pecuária tradicional de subsistência para mais produtividade, mais rendimento e orientação para o mercado; estratégia de água assente na diversificação das fontes de irrigação; aceleração da transição energética; expansão de projectos hidroagrícolas integrados, entre outros.

Na estratégia da água, apontou que os incentivos fiscais e financeiros para a massificação da rega gota-a-gota irão continuar.

“Os resultados registados são bons, a taxa de penetração de irrigação gota-a-gota aumentou de 27% em 2015 para 44% em 2022. É para continuar a crescer”, afirmou.

Ulisses Correia e Silva referiu que os projectos hidroagrícolas da Zona Sul do Fogo, de Achada Grande em Tarrafal de Santiago e da Brava tiveram bons resultados na mobilização da água e extensão de terrenos agrícolas e que o projecto de adução e distribuição de água em Planalto Norte, Santo Antão, será brevemente inaugurado.

“O Projecto Hidroagrícola de Ribeira dos Picos, Santa Cruz já arrancou. O Projecto da Bacia Hidrográfica de S. João Batista, Ra Grande de Santiago, financiado pelo BADEA no valor de 15 milhões de dólares, está em fase de preparação do concurso”, discursou.

No que toca à Saúde nas zonas rurais, o Primeiro-ministro noticiou novos Centros de Saúde na Cidade Velha, Achada Monte, em S. Miguel, Ribeira das Patas, em Sto. Antão, Santa Catarina do Fogo, Delegacia de Saúde da Brava, remodelação e equipamento de vários Postos Sanitários.