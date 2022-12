​Governo socializa estratégias para explorar o potencial turístico de cada ilhas

A ministra do Estado e da Coesão Territorial, Janine Lélis, avançou hoje que o Governo tem como estratégia para o desenvolvimento local e municipal um pacto para a sustentabilidade do turismo, na perspectiva de todos os municípios poderem fazer o melhor aproveitamento dos fundos do ambiente e do turismo.

Em declaração aos jornalistas, hoje, na Cidade da Praia, no âmbito da Reunião Conselho de Concertação Territorial, sob a presidência do Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, a ministra do Estado e da Coesão Territorial, Janine Lélis, avançou que foram socializadas estratégia de desenvolvimento regional e local, que visa acima de tudo o processo de desenvolvimento económico das ilhas e das regiões, prevendo quais acções que serão desenvolvidas no futuro.

“Foram partilhadas com os presidentes das câmaras municipais estratégias políticas muito importante, que visa acima de tudo o processo de desenvolvimento económico das ilhas e das regiões, prevendo quais acções serão desenvolvidas no futuro e destacando que haverá, por exemplo, uma necessidade de se fazer uma reconversão económica das ilhas, do qual o nível de crescimento está abaixo daquilo que é a média nacional”, explicou.

Janine Lélis apontou que uma das estratégias socializadas é a questão da reconversão económica e a questão da integração económica. De acordo com a ministra, onde as economias não estão a responder de forma positiva, serão implementadas estratégias com mecanismos para poder potenciar os valores e as capacidades endógenas por forma promover o crescimento económico.

“Isso falando daquilo que é estratégia de desenvolvimento regional que é acima de tudo para valorizar o potencial das ilhas que é para fazer o aproveitamento daquilo que são os níveis de produtividade que cada uma pode dar. No fundo é trabalhar para que todas possam contribuir a nível daquilo que é o processo de crescimento, sempre tendo a perspectiva que isto está enquadrada dentro da estratégia daquilo que é política nacional de coesão territorial e que com esse mecanismos nós estaremos a trabalhar e corrigir as assimetrias, destacando também a ideia de trabalhar um projecto para a descriminação positiva das ilhas lá onde se julgar necessário”.

Dentro do das estratégias socializadas na reunião, estão previstas medidas para responder como e onde se deve fazer maior investimento e em que ilhas precisam passar pela reconversão económica ou passar pela estagnação económica.

“As ilhas estão identificadas dentro do quadro do documento que nós vamos apresentar, que é o plano estratégico de desenvolvimento que já faz uma tipologia, importante referir que esta estratégia de desenvolvimento regional, ela é parte integrante do sistema do planeamento. Ou seja, nós temos o plano de desenvolvimento sustentável que é o plano de desenvolvimento nacional e pela via de estratégia nós estaremos a desenvolver os planos regionais de desenvolvimento, para além daquilo que já são os planos municipais de desenvolvimento, todos os municípios já têm e foram financiados por um projecto do Luxemburgo”.

Segundo esta governante, estes planos de desenvolvimento regional têm como foco o desenvolvimento das economias das ilhas através também de um financiamento garantido pelo Governo do Luxemburgo.

“Também foi falada e apresentada pelo primeiro-ministro aos municípios a ideia de criarmos um pacto para a sustentabilidade de turismo, na perspectiva de todos os municípios poderem fazer o melhor aproveitamento dos fundos, seja do fundo do ambiente, seja do fundo do turismo para melhorar aquilo que é, digamos assim, o bem-estar da sociedade e da população em termos de organização das cidades para que possamos ter um turismo potenciado, onde cada um no fundo agrega um valor”.

Numa perspectiva de integração, Janine Lélis destaca que foi abordada a questão da Casa do Empreendedor que é uma iniciativa perspectivada para ser trabalhada junto com as câmaras municipais, o Governo em complementaridade com o poder local e as organizações, tenham um balcão único para ser tratado tudo aquilo que se achar necessário em relação aos processos de investimento e digitalização, numa perspectiva de integrar.