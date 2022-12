Joe Biden quer União Africana no G20

Presidente norte-americano vai apoiar a União Africana como membro permanente do G20. Segundo a Casa Branca, anúncio será feito durante a cimeira EUA-África, esta semana.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende anunciar esta semana o apoio à União Africana como membro permanente do G20, o grupo das maiores economias do mundo. A informação foi avançada pela Casa Branca.

Segundo o Governo norte-americano, Biden fará o anúncio durante a cimeira EUA-África, que terá início na terça-feira em Washington, com 49 líderes africanos convidados. O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, vai representar Cabo Verde.

No encontro, a administração Biden defenderá o compromisso dos EUA com o continente, numa altura em que China e Rússia procuram reforçar os laços com África.

Judd Devermont, director-sénior para os assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional, disse que "já é tempo de África ter lugares permanentes à mesa em organizações e iniciativas internacionais".

"Precisamos de mais vozes africanas nas conversações internacionais que dizem respeito à economia global, democracia e governação, alterações climáticas, saúde e segurança", disse Devermont, acrescentando que os EUA iriam discutir o papel da União Africana com a Índia, que vai liderar o G20 em 2023. A África do Sul é actualmente o único membro africano do G20.

A administração Biden apoia o papel diplomático da União Africana e tem procurado estreitar os laços com o actual presidente do bloco, o Presidente senegalês Macky Sall, que é esperado na cimeira de Washington.

O G20 é composto pelas economias mais desenvolvidas e emergentes do mundo e representa mais de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

Participação de Cabo Verde

A Cimeira EUA-África terá a duração de três dias (13 a 15) e uma nota de imprensa do governo, citada pela Inforpress, avança que durante o evento serão abordados temas ligados à paz, democracia, alterações climáticas, segurança alimentar e a boa governação. Primeiro-Ministro tem a sua intervenção agendada para o primeiro dia de trabalhos.

No dia 14, segundo o comunicado, Ulisses Correia e Silva irá participar, juntamente com outros líderes africanos, no acto central da cimeira, onde estará o presidente norte-americano, Joe Biden.

No dia 15 de Dezembro, o evento será dedicado à Agenda 2063, com uma sessão entre os líderes africanos e a administração norte-americana.