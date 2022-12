​Miguel Rosa considera que maienses têm todas as razões para acreditarem no desenvolvimento da ilha

O presidente da Câmara Municipal, Miguel Rosa, faz um balanço positivo do ano 2022 e considera que os maienses têm todas as razões para acreditarem no desenvolvimento da ilha.

Miguel Rosa, que destacou os investimentos já realizados e os previstos, fez este pronunciamento à Inforpress, reconhecendo, no entanto, as várias dificuldades que a ilha, o país e mundo enfrentaram nos últimos anos.

O autarca apontou, em primeiro lugar, a seca que assolou o arquipélago durante os últimos quatro anos, a crise pandémica da covid-19 e a guerra na Ucrânia.

Mas, mesmo assim, sublinhou que a ilha conheceu grandes ganhos nos últimos tempos, com infraestruturas e investimentos públicos, formação e capacitação dos jovens em vários níveis.

Miguel Rosa salientou que, apesar do cenário internacional incerto, está crente de que o ano de 2023 vai ser diferente, tendo em conta que existe uma “forte possibilidade” do arranque do projecto “Little Africa Maio”, que, na sua opinião, vai finalmente alavancar a ilha para outro patamar, enfatizando ainda que em 2023 vai dar início ao projecto “Aldeias Turísticas”.

A este respeito, a edilidade já escolheu a localidade de Pedro Vaz, situada ma parte centro norte da ilha, que vai receber investimentos em vários domínios, com vista a sua preparação para receber o turismo rural, financiado pelo Ministério do Turismo, através do Fundo do Turismo.

O edil maiense fez saber que já receberam a visita de potenciais investidores e alguns já começaram a posicionar-se na ilha, recordando que durante este ano receberam também uma comitiva da República Tcheca.

“Estamos convictos de que, apesar do cenário internacional incerto, e com o aumento da inflação e também a diminuição do crescimento global, a ilha estará no próximo ano num momento muito interessante”, perspectivou.

Sublinhou, por outro lado, que o país está a perspectivar um aumento do fluxo turístico no próximo ano, e que a ilha, por seu lado, almeja conseguir aumentar o número de visita dos turistas estrangeiros.

No entanto, o edil lembrou que é preciso criar as condições a nível local para se conseguir atingir este objectivo.

Miguel Rosa garantiu ainda o arranque da casa de juventude e a criação de um novo modelo de gestão dos centros comunitários e juvenis existentes na ilha, realçando que o anúncio do Governo em atribuir 200 vagas para formação dos jovens maienses é sinal do acreditar no desenvolvimento da ilha.

Salientou, por outro lado, que a qualidade de formação vai ser uma das exigências, visto que vai ser ministrada por entidades com alguma experiência no ramo.

Referente ao orçamento municipal para o ano económico de 2023, estimado em 384 mil contos, um aumento de cerca 24 quatro por cento (%) comparando com a previsão inicial do orçamento do ano 2022, Miguel Rosa disse que o documento vai ao encontro das aspirações dos vários segmentos da população maiense.

De acordo com aquele autarca, para o ano de 2023, a edilidade vai continuar a investir nas infraestruturas desportivas, reabilitação das moradias, bem como intervenções a nível do saneamento, com destaque para reabilitação do matadouro municipal.

Garantiu ainda que a nível do sector das pescas vai ser dado atenção á construção da casa do pescador e mercado de peixe.