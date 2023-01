Deputados regressam à Assembleia Nacional na quarta-feira para primeira sessão parlamentar do ano

Os deputados regressam à Assembleia Nacional na quarta-feira, para a primeira sessão ordinária de 2023. A pedido do grupo parlamentar do PAICV, para ordem do dia consta o debate com o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, perguntas dos deputados ao Governo e aprovação de propostas de lei.

Referente a aprovação das propostas de lei procede à primeira alteração ao regime jurídico relativo às armas e suas munições e a proposta de lei que estabelece o regime jurídico do emprego público, define os princípios fundamentais da função pública, e bem assim o regime jurídico de constituição, modificação e extinção da relação jurídica de emprego público. A primeira sessão parlamentar do ano abarca ainda um ponto para aprovação do projecto de resolução que aprova a inscrição do antigo Presidente da República Jorge Carlos Fonseca no quadro da Ordem Amílcar Cabral, e a Proposta de Resolução que aprova para ratificação o acordo entre o Governo de Cabo Verde e o Governo dos Estados Unidos da América para reforçar o cumprimento fiscal e implementar o Foreing Account Compliance Act (FATCA).

