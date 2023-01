Protocolo de requalificação de Cidade Velha orçado em 34 mil contos

O governo e a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago assinaram este sábado, 19, um Contrato Programa em aproximadamente 34 mil contos, para concluir a requalificação da orla marítima e a requalificação urbana da Cidade Velha.

A informação foi avançada pelo Ministério do Turismo e Transportes, através de um comunicado publicado no Facebook.

“À semelhança do que o Governo, através do Ministério do Turismo e Transportes, tem feito e vai continuar a fazer com todas as Câmaras Municipais do país, neste dia 19 de Janeiro de 2023, foi assinado com a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, o Contrato Programa para o financiamento da conclusão da requalificação da orla marítima da Cidade Velha e a requalificação urbana, orçado em aproximadamente 34 mil contos”, lê-se.

A mesma fonte refere que o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, que assistiu à assinatura rubricada pelo Gestor do Fundo do Turismo, aproveitou para fazer uma visita à localidade de Pico Leão que dispõe de” excelentes potencialidades” agrícolas, um dos sectores que o Programa Operacional do Turismo (POT) contempla para serem melhor integrados na Cadeia de Valor do Turismo.

Igualmente, o Ministro e a delegação visitaram a localidade de Mosquito de Horta cuja electrificação é um projecto cofinanciado pelo Fundo do Turismo em cerca de 20 mil contos.

De recordar que o POT prevê o financiamento de vários outros projectos em Cidade Velha e Ribeira Grande de Santiago, tendo em vista transformar o local num dos polos turísticos da ilha de Santiago, melhorando, assim, a sua competitividade e da própria ilha de Santiago.