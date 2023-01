PM garante tomar medidas adicionais mediante evolução da inflação no mercado internacional

O Primeiro-ministro garante que o Governo continuará a acompanhar a evolução da inflacção no mercado internacional e tomar medidas adiccionais para proteger os cabo-verdianos.

A garantia de Ulisses Correia e Silva foi dada hoje durante a sessão parlamentar subordinada ao tema “A inflacção e o seu impacto na vida dos cabo-verdianos".

Durante o seu discurso, o Chefe do Governo referiu que desde 2017, Cabo Verde tem sido exposto a choques climáticos, económicos e sociais com forte impacto no rendimento das famílias cabo-verdianas.

O primeiro-ministro referiu que as secas severas provocaram quebra de produção agrícola e o peso da agricultura no PIB passou de 8,6% em 2016 para 4,9% em 2021. Um outro exemplo é a contracção económica provada pela pandemia da COVID-19 bem como a inflação provocada pela guerra na Ucrânia.

“A inflação provocou, em Cabo Verde, um agravamento dos custos dos produtos energéticos em 2,1 milhões de contos. Um enorme choque externo, agravado pela desvalorização do euro face ao dólar ocorrida em 2022. Devido às medidas tomadas pelo Governo, apenas 20% desse choque foi transmitido aos consumidores. O Estado absorveu, directa e indirectamente, 80% do choque”, disse.

Correia e Silva destacou um conjunto de medidas adoptadas pelo Governo para conter os impactos da inflação como a compensação financeira negociada antes de cada importação com os principais importadores, reforçar o stock de cereais, bonificar o preço da ração animal e reforçar a renda familiar através de trabalhos públicos.

“Caso as medidas não tivessem sido tomadas, os preços do milho e da farinha de trigo em 2022 teriam aumentos de 19% e 28% respectivamente. Ainda para mitigar os impactos da inflação importada, recentemente o Governo acertou com a MOAVE uma redução de 14,4% do preço final da farinha de trigo para as panificadoras (fabricantes de pão)”, mencionou.

A previsão da inflação para este ano de 2023, em 3,7%, afirmou, é consistente com as previsões de desagravamento da inflação a nível mundial, embora continuem elevados comparativamente aos períodos antes da guerra na Ucrânia.

“O contexto é ainda de incertezas. Continuaremos a acompanhar a evolução dos mercados internacionais e tomaremos medidas adicionais para proteger os cabo-verdianos", assegurou.