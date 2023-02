Governo quer criar linha verde de emergência internacional para atender cabo-verdianos em caso de catástrofe

O Governo pondera criar uma linha verde de emergência internacional para os cabo-verdianos emigrados em situação de catástrofe, enquanto “acompanha a par e passo” a situação dos crioulos na Turquia, país abalado juntamente com a Síria pelo violento sismo.

Em declarações, hoje, à Inforpress, o ministro das Comunidades, Jorge Santos, disse que Cabo Verde tem estado em contacto com os cabo-verdianos na Síria desde as primeiras horas após os violentos sismos e que tomou conhecimento em como o avançado internacional cabo-verdiano, Zé Luís, que milita na equipa turca do Hatayspor da Turquia, saiu ileso da tragédia provocada pelo violento sismo.

O governante disse que Cabo Verde está a estudar a possibilidade da criação de uma linha verde de emergência internacional, para atender possíveis casos de emergência que possam surgir, não só em países como a Turquia e a Síria, abalados pelo sismo do início deste mês, mas extensivos a todos os países onde possam existir qualquer cabo-verdiano.

“Onde estiver um cabo-verdiano que esteja em apuros ou que for vítima de uma catástrofe ou da guerra que tenham uma linha directa para acudirmos. Dentro em breve teremos esta linha verde de emergência internacional para que qualquer cabo-verdiano em apuro possa contactar as autoridades cabo-verdianas e as embaixadas e consulados mais próximos”, clarificou.

“O Governo de Cabo Verde, aquando do início do conflito armado na Ucrânia, constituiu uma Comissão Interministerial para acompanhar a situação e também para dar atenção a outros cabo-verdianos que estejam em sítios com alguma dificuldade ou alguma catástrofe natural. E veio acontecer o último sismo da Turquia e da Síria”, referiu o ministro.

Sublinhou que a Comissão Interministerial tem uma comissão técnica que está a acompanhar a par e passo todos os intervenientes e neste caso concreto da Turquia, onde Cabo Verde tem alguns cabo-verdianos em várias cidades, nomeadamente do internacional Zé Luís que estava muito perto do sismo que abalou a Turquia, mas que saiu ileso, e que se prontifica como o único caso directamente ligado ao cenário de catástrofe.

Jorge Santos esclareceu que Zé Luís já se encontra em Portugal a acompanhar esta tragédia e que tem encetado contactos regulares através da embaixada cabo-verdiana residente em Dakar, Senegal, no sentido de providenciar os eventuais apoios a todos os cidadãos crioulos.

Disse que o Governo tem acompanhado o caso junto de demais cabo-verdianos residentes em outras cidades da Turquia, particularmente na capital cosmopolítica da Turquia, Ancara, mas que não há registo de qualquer caso de emergência, já que nenhum está associada às consequências materiais ou humanas, relacionadas com esta tragédia.

Cabo Verde, explicitou, tem alguma família em Ancara, com vidas organizadas, pelo que as autoridades nacionais mantêm contactos permanentes com estas pessoas que trabalham em organizações internacionais, embaixadas e empresas “todas em situações de normalidade, acompanhando o ponto da situação neste país marcado por milhares de réplicas.

“Na Síria não temos registo de cabo-verdianos na zona de destruição, pelo que nós continuamos a acompanhar e lá onde estiver um cabo-verdiano, com certeza estaremos em contacto, através das nossas embaixadas, das embaixadas amigos lusófonos, e não só, a acompanhar a par e passo, assim como fizemos no início da Guerra na Ucrânia”, rematou.

Mais de 45 mil pessoas morreram no sismo que atingiu a Turquia e a Síria e este número deverá continuar a subir, tendo em conta os 264 mil apartamentos destruídos e os muitos que ainda estão dados como desaparecidos no sismo que já é considerado o maior desastre da história moderna da Turquia.

As Nações Unidas pediram, na quinta-feira, mais de 1.000 milhões de dólares em fundos para a operação de ajuda na Turquia e 400 milhões de dólares para a Síria.