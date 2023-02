Novo embaixador russo acredita que "povo vai perceber as razões" da "operação militar especial"

​O novo embaixador da Rússia em Cabo Verde diz que a guerra na Ucrânia é para "defender cidadãos russos". Yuri Materiy falava à imprensa hoje, na sequência da apresentação das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, no Palácio do Povo, em São Vicente.

“É uma operação militar que está a acontecer para salvar os cidadãos russos na Ucrânia, porque depois do golpe de estado na Ucrânia, em 2014, o governo neonazi da Ucrânia começou a humilhar e ameaçar os cidadãos russos que vivem na Ucrânia. O nosso objectivo é defendê-los”, assegura.

Questionado sobre o estado das relações entre Cabo Verde e Rússia, depois de, na semana passada, o Governo ter aprovado a resolução da ONU que pedia o fim do conflito, Yuri Materiy vincou a intenção “de reforçar” a cooperação bilateral.

"Cabo Verde apoiou a resolução da ONU, mas esperamos desenvolver as relações bilaterais em todos os campos possíveis. Penso que o povo vai perceber as razões que levaram o Governo da Rússia a iniciar esta operação militar especial, porque havia o risco de destruição, de eliminação do povo russo no leste da Ucrânia, e o governo ucraniano estava a tentar banir a cultura e a língua russa. Também muitos países estavam a introduzir armas na Ucrânia para destruir a federação russa”, afirma.

Cabo Verde volta a ter um embaixador russo depois do governo ter rejeitado, em 2021, o nome de Natalia Poklonskaïa, ex-procuradora geral da Crimeia, sob sanções da Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos da América, Canadá e Japão, devido à intervenção no processo de anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.

Sobre as prioridades da carta de missão, o diplomata aponta o sector da educação. A “intensificação” da cooperação, sobretudo, nas áreas de economia, comércio, pescas, turismo, energias e abastecimento de cereais também é outra meta.

A invasão da Ucrânia pela Rússia completou um ano no passado dia 24 de Fevereiro. De acordo com a ACNUR, a agência de refugiados da ONU, a guerra desencadeou a segunda maior crise de deslocados do mundo. Na Europa, 6,3 milhões de refugiados ucranianos encontraram abrigo até agora. Outros 6,6 milhões de pessoas estão em fuga dentro do próprio país.