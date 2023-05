Ulisses Correia e Silva inicia hoje primeira visita oficial a Marrocos

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inicia hoje a sua primeira visita oficial a Marrocos, com o Governo a reconhecer a “integralidade territorial” marroquina, prevendo participar no Fórum Económico em Rabat e assinar acordos bilaterais.

Segundo uma nota do Governo, a visita, a convite do chefe do Governo de Marrocos, “constitui um marco importante nas relações entre os dois países” e “será marcada” pela realização da segunda Comissão Mista Cabo Verde - Marrocos, em Rabat, sob o tema “Construindo uma Nova Era de Cooperação e Parceria Estratégica e Pragmática entre Cabo Verde e Marrocos”.

“A visita ocorre num momento especial das relações entre Cabo Verde e Marrocos, com a formalização do reconhecimento da integridade territorial do Reino de Marrocos por Cabo Verde, entre outras iniciativas que reforçam a base política e diplomática para a exploração e o desenvolvimento da cooperação entre as duas nações”, reconhece ainda o Governo cabo-verdiano.

O chefe do Governo inicia a visita a Marrocos hoje à tarde, com um encontro bilateral com o líder do Governo marroquino, Aziz Akhannouch, seguindo-se na quarta-feira uma visita à Embaixada de Cabo Verde em Rabat, a abertura do Fórum Económico – durante o qual será assinado um acordo entre o Conselho Superior das Câmaras de Comércio e de Turismo de Cabo Verde e a Confederação Geral das Empresas Marroquinas -, a presença assinatura de acordos entre os dois países e uma visita à sede da Royal Air Maroc, entre outros pontos.

Na quinta-feira, 11 de Maio, Ulisses Correia e Silva desloca-se a Tanger, onde visita o porto local, e na sexta-feira, antes do regresso à Praia, visita a Universidade Euro-Méditerranéenne de Fés.

“O primeiro-ministro liderará uma importante delegação composta por membros do Governo, presidente da Associação dos Municípios de Cabo Verde, reitor da Universidade de Cabo Verde, presidente da Cabo Verde TradeInvest, Administrador do Instituto de Turismo de Cabo Verde e o presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e de Turismo de Cabo Verde”, refere a mesma informação governamental.

Os governos de Cabo Verde e Marrocos assinam hoje um acordo recíproco para isenção de vistos em passaportes ordinários e uma convenção para evitar dupla tributação e prevenção da evasão fiscal.

Segundo uma nota anterior do Governo, os acordos serão assinados em Rabat, durante a reunião da comissão mista entre os dois países e pretendem reforçar as relações de amizade e de cooperação.

Além da convenção para evitar a dupla tributação e prevenção da evasão fiscal, será assinado um acordo para a promoção e protecção recíproca de investimentos e outro para isenção de vistos em passaportes ordinários, além de entendimentos nos domínios do ordenamento do território, habitação e desenvolvimento urbano durável, um memorando de entendimento nos domínios de actividades da juventude e mulher, na cooperação comercial e no domínio da formação profissional.

Ambos os governos prevêem ainda assinar acordos no quadro de cooperação relativo à atribuição de bolsas de estudos académicos, estágios e partilha de conhecimentos e nos domínios de energias e minas, segundo a mesma nota, que refere igualmente que os chefes da diplomacia de ambos os países, Rui Figueiredo Soares e Nasser Bourita, co-presidem hoje à reunião da comissão mista.

Cabo Verde criou formalmente em 18 de Agosto de 2022 a sua embaixada em Marrocos, na capital, Rabat, e um consulado em Dakhla, no sul do país, segundo o Governo para incrementar as relações bilaterais. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1986, com acções em várias áreas, destacando-se a formação de quadros cabo-verdianos.

Nessa altura, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, fez uma visita a Marrocos e, juntamente com o seu homólogo marroquino, Nasser Bourita, um dia após a inauguração da embaixada de Cabo Verde em Rabat, sublinhou a importância de “elevar” as relações de cooperação bilateral a “um patamar muito superior”.

Ainda no âmbito desta visita a Marrocos, o chefe da diplomacia cabo-verdiana manteve um encontro com o ministro dos Transportes e Logística daquele país, tendo discutido as oportunidades para a exploração da cooperação no âmbito dos transportes aéreos e marítimos e de se capitalizar a presença da campanha aérea Royal Air Maroc em Cabo Verde.