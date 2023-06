Dia de Portugal: José Maria Neves endereça carta de felicitações ao homólogo Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, José Maria Neves, endereçou ao seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, uma carta de felicitações pelo Dia do Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra hoje.

José Maria Neves manifesta, em nome do povo cabo-verdiano e em nome próprio, “as mais vivas felicitações e os renovados votos de saúde e sucessos para si e de prosperidade e bem-estar para esse país amigo”.

Na carta, citada pelo Gabinete de Comunicação da Presidência e partilhada com a imprensa, o Chefe de Estado reiterou ainda a sua “firme vontade” de, conjuntamente com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, prosseguirem o aprofundamento e consolidação das “excelentes relações” entre os dois países e povos.

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas celebra a data de 10 de Junho de 1580, data da morte de Luís Vaz de Camões, sendo também este o dia dedicado ao Anjo Custódio de Portugal.

Este é também o Dia da Língua Portuguesa, dos cidadãos e das Forças Armadas.

Em Cabo Verde a data está a ser celebrada pela comunidade portuguesa com algumas actividades que contam com a presença do ministro do Ambiente e Acções Climáticas de Portugal, José Duarte Cordeiro, que na tarde de sexta-feira, 09, foi recebido pelo Presidente da República, José Maria Neves.