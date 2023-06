José Freitas disponível para novo mandato à frente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau

O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, José Freitas, afirmou hoje que está disponível para um quarto mandato à frente dos destinos deste município.

O autarca falava à imprensa à margens de algumas inaugurações, enquadradas no programa do 18º aniversário do município, quando foi questionado sobre a sua intenção em continuar à frente da autarquia Tarrafalense.

“Eu estou sempre disponível pelo meu município. Nos 18 anos deste concelho estamos há 11 anos na liderança dos destinos da mesma, pelo que eu e a minha equipa estamos disponíveis para continuar a dar o nosso contributo para o seu desenvolvimento”, declarou o autarca.

José Freitas assegurou que, não obstante estarem à frente do município desde 2012, a sua equipa ainda está “jovem e com muita força” para continuar a “lutar pelo desenvolvimento” do município do Tarrafal de São Nicolau.