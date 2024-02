São Nicolau: José Freitas reafirma disponibilidade para novo mandato no município do Tarrafal

O actual presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José Freitas, eleito nas listas do Movimento para a Democracia (MpD) voltou a reafirmar hoje que está disponível para um quarto mandato à frente do município.

José Freitas falava aos jornalistas quando questionado sobre a notícia publicada pelo jornal online Santiago Magazine que veiculou que a Comissão Política Nacional do MpD, reunido no sábado, 17, decidiu pela troca de candidatos no concelho do Tarrafal de São Nicolau, não apostando no actual presidente, devendo ser indicado como cabeça-de-lista, Neivo Araújo, actual líder da Comissão Política concelhia.

José Freitas disse que ainda “não tem nenhuma informação oficial” de que o partido tem outro candidato, pelo que mantém a sua disponibilidade para se candidatar à presidência da câmara do Tarrafal, para um quarto mandato.

“Estou disponível para continuar a dar o meu contributo para o desenvolvimento do município do Tarrafal e prova disso é toda a nossa dedicação a este concelho”, sublinhou.

Questionado se pensa avançar com uma candidatura independente, caso não for o escolhido do partido, o mesmo afirmou que “ainda é cedo para pensar nisso” e que o importante neste momento é “trazer o melhor para Tarrafal” para que o município continue a desenvolver-se.

Em declarações no domingo, 18, à Inforpress, o secretário-geral do MpD, Luís Carlos Silva, avançou que nos próximos dias serão anunciados os candidatos, a nível nacional, alegando não saber de onde saíram os nomes avançados.