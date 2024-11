José Freitas / Mi ê Tarrafal de São Nicolau: “A grande aposta da nossa governação foi e continuará sendo as pessoas”

Há 12 anos à frente do município do Tarrafal, José Freitas de Brito tenta a reeleição, desta vez sem o apoio do MpD. “Mi ê Tarrafal de São Nicolau” é o nome do grupo independente que agora lidera e sob o qual apresenta uma candidatura de continuidade do compromisso “com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população”. A candidatura conta com Dorys Santos como cabeça de lista para a Assembleia Municipal.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

Hoje, com 19 anos, deparamo-nos com um Tarrafal com condições para viver com mais dignidade. Desde 2012, quando assumi a gestão camarária, o Município tem tido mudanças significativas em diversas áreas, refletindo o compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. É considerado um dos melhores a nível nacional em matéria de cobertura da rede de ligação de água potável e elétrica, tendo atingido os 100%. No que toca às instalações sanitárias nas habitações, tem uma taxa de cobertura de 91%, fator que considero ser crucial na promoção da saúde e da dignidade das pessoas, para além de sermos considerados um município saudável e limpo. Em suma, o Município está no rumo certo, com investimentos estratégicos. Porém, reconheço que há desafios. Por exemplo, o turismo tem sido alvo de aposta, visto ser uma área com grande potencial de desenvolvimento, mas o problema dos transportes tem sido um entrave ao desenvolvimento deste setor.

2 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município? E como essas propostas oferecem soluções para os problemas enfrentados?

A grande aposta da nossa governação foi e continuará sendo as pessoas. No próximo mandato, vamos continuar a apostar em políticas públicas centradas no bem-estar da população. Continuaremos a investir na educação e formação e a criar programas que visem o fomento do empreendedorismo para reduzir o desemprego e a pobreza. Daremos continuidade à requalificação e regeneração urbana com espaços verdes, parques infantis e fitness. Continuaremos a apostar na agricultura e na pecuária, com a instalação do sistema gota a gota, e a apoiar a recuperação do efetivo pecuário, principalmente os pequenos ruminantes, com introdução de novas raças melhoradas. A nossa plataforma eleitoral também contempla obras estruturantes, como a Construção do Mercado Municipal, a conclusão das obras de edificação do Paços de Concelho, e vamos equipar o Matadouro Municipal. Investiremos em todas infraestruturas desportivas e apostaremos em políticas voltadas para a pesca, setor fundamental para o crescimento económico e o sustento das famílias.

3 - Que visão para o município?

Tarrafal de São Nicolau é um município com muitas potencialidades, portanto daqui a quatro anos será um município, mais integrado e dinâmico com uma economia diversificada e isso será através da conjugação de três aspetos importantíssimos: primeiro a sustentabilidade ambiental, ou seja, definir políticas que visam a preservação dos ecossistemas; segundo o desenvolvimento social através de ações que fomentem o empreendedorismo jovem, a inovação e o empoderamento de mulheres e por fim, o desenvolvimento económico através do aproveitamento dos recursos naturais e culturais, como o ecoturismo, e o fortalecimentos e investimentos na indústria pesqueira. Com conjugação de todos esses aspetos, nos quais todos participam ativamente desse processo de transformação, o município poderá criar uma base económica mais forte.