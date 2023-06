Nomeados novos embaixadores em Angola, Áustria e Marrocos

​O Presidente da República nomeou, sob proposta do Governo, novos embaixadores de Cabo Verde em Angola, Áustria e Marrocos.

Segundo decreto presidencial, de 27 de Junho, o Presidente José Maria Neves nomeia Júlio César Freire de Morais para o cargo de embaixador de Cabo Verde em Angola, com efeitos a 01 de Julho. Um outro decreto, com a mesma data, faz cessar as suas funções de representante junto das Nações Unidas.

Em outros decretos, também de 27 de Junho, é nomeada Clara Manuela Delgado Jesus para o cargo de embaixadora de Cabo Verde na Áustria, com residência em Genebra, e como representante permanente junto dos escritórios das Nações Unidas e dos organismos internacionais com sede em Viena.

Pela mesma via, e na mesma data, é também nomeado Elias Lopes Andrade como primeiro embaixador de Cabo Verde, residente, em Marrocos, neste caso com efeitos a 01 de Junho. O actual embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, deixou, em 31 de Maio, de acumular as mesmas funções em Marrocos, quatro anos depois, segundo decreto presidencial publicado anteriormente.

Cabo Verde contava no ano passado com 21 representações diplomáticas e postos consulares, sendo 16 embaixadas em diferentes continentes, duas missões permanentes e três consulados de carreira ou consulados gerais. Entretanto, criou uma embaixada em Rabat e um consulado em Dakhla, Marrocos.

O Governo anunciou em Julho de 2022 que estava a estudar a criação de novas embaixadas em zonas estratégicas para o arquipélago, bem como a instituição de embaixadores para determinados temas, pretendendo ainda alargar a extensão da jurisdição das actuais missões diplomáticas.

“É um exercício justamente para ver em que medida é que poderemos optimizar a eficácia das missões diplomáticas e futuras outras, dependendo do interesse e da visão que nós temos com a política externa, no sentido também de abrir ou não outras embaixadas em diferentes continentes”, explicou a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira.

O tema foi abordado em 26 de Julho de 2022 na reunião do Conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, na cidade da Praia.

“Esta análise é basicamente o diagnóstico daquilo que nós já temos e a partir daí perspectivar a abertura ou não de outras embaixadas. Mas a curto prazo, o que nós vamos fazer é a extensão da jurisdição das actuais embaixadas, a fim de optimizar a sua actuação junto de outros países com os quais Cabo Verde tenciona ter parcerias estratégicas”, acrescentou.

“Não estamos a pensar, a curto prazo, fazer nenhum encerramento das embaixadas, mas basicamente este primeiro exercício é de ter efectivamente uma perspectiva para a extensão da jurisdição da cobertura das actuais embaixadas que nós temos e de ver, também de acordo com a prioridade a ser definida pelo Governo, a abertura ou reabertura de outras embaixadas”, disse ainda Miryan Vieira na mesma ocasião.