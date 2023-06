Índia tem pela primeira vez um embaixador residente em Cabo Verde

A Índia passa a contar a partir de hoje com um embaixador residente em Cabo Verde com o mandato para reforçar e fortalecer as relações de cooperação entre os dois países nas áreas consideradas prioritárias.

O primeiro embaixador a residir em Cabo Verde é Sanjeev Jain que, na manhã de hoje procedeu à entrega das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves.

Em conversa com os jornalistas indicou que a presença de uma representação diplomática permanente na cidade da Praia está também alinhada com a política do governo indiano de reforçar a presença do país asiático em África.

“África tem estado a assumir uma importância cada vez maior a nível mundial, pelo que a Índia quer deixar e nós querermos deixar a nossa pegada em África é esta a intenção do primeiro-ministro da Índia”, declarou.

Para já explicou que o mandato consiste em promover as relações entre a Índia e Cabo Verde, trabalhando conjuntamente com as autoridades cabo-verdianos para o fortalecimento das relações com Cabo Verde nas áreas consideradas importantes e que são prioritárias.

“Obviamente terei de interagir com vários órgãos do Governo e uma das áreas nas quais nós podemos colaborar, a curto prazo, são as áreas dos serviços, do desenvolvimento dos recursos humanos e capacitação, transformação energética e transformação digital”, disse.

O diplomata indiano frisou que a Índia tem uma relação amigável com Cabo Verde, cujas acções diminuíram durante a covid-19. Contudo, adiantou que as mesmas foram retomadas lembrando que no mês de Outubro do houve um diálogo entre a Índia e a África em que Cabo Verde esteve representado pela ministra da Defesa.

Sanjeev Jain, que terá residência na cidade da Praia, disse que aguarda com expectativa a interacção com os dirigentes do País, com os académicos, os professores e os cidadãos com objectivo de reforçar as relações de amizade e cooperação.

Para além do novo embaixador da Índia, o Chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, recebeu na manhã de hoje as cartas credenciais do novo embaixador do Mali, Mohamed El Moctar, que terá residência em Dakar.

O diplomata maliano aproveitou para partilhar com José Maria Neves a situação política do país.

“Como sabem, estamos numa situação de segurança difícil, mas a situação está melhorando a cada dia e está sob controle. Já existe a consulta do referendo que já aconteceu no dia 18. Portanto, este é o primeiro passo antes das eleições legislativas e presidenciais que já estão marcadas. É o que vim comunicar ao Chefe de Estado com quem trabalho e agradecer-lhe pelo acolhimento”, disse.

José Maria Neves recebeu ainda as credenciais do novo embaixador da República Dominicana, Miguel Angel Prestol que igualmente terá residência em Dakar, no Senegal, tendo o mesmo manifestado o seu empenhamento para o reforço das relações de cooperação com o arquipélago cabo-verdiano.