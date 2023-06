Lourenço Lopes diz que há interesse de Portugal em melhorar o atendimento consular aos cabo-verdianos 

​O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Lourenço Lopes, anunciou hoje que há intenção de Portugal no sentido de melhorar o atendimento aos cidadãos cabo-verdianos à procura de visto para aquele país.

“Há interesse do Governo de Cabo Verde e há interesse por parte do Governo de Portugal que haja uma melhoria significativa naquilo que é o atendimento que se faz aos cidadãos cabo-verdianos”, disse durante uma intervenção, no período de questões gerais no Parlamento, quando questionado pelo deputado do PAICV, João do Carmo.

Ainda em resposta ao mesmo deputado, o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, mencionou um encontro com o embaixador de Portugal, onde discutiram a possibilidade de o diplomata português receber um grupo de deputados cabo-verdianos com o objectivo fornecer esclarecimentos sobre questões relacionadas aos vistos, aberta a perguntas e respostas.

"Eu sugeri que fosse a comissão especializada de relações externas. Esta é a sugestão que eu dei, mas os grupos parlamentares podem indicar os deputados que bem entenderem para esse encontro”, continuou.

Lourenço Lopes destacou que essa iniciativa reflecte o compromisso dos governos de Cabo Verde e Portugal em melhorar o atendimento aos cidadãos cabo-verdianos, especialmente no que diz respeito à questão dos vistos. Essa melhoria busca facilitar os processos de deslocação, residência e trabalho entre os dois países.