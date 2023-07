Francisco Tavares disponível para novo mandato à frente da Câmara Municipal da Brava

​O presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, está disponível para encabeçar mais uma lista e candidatar-se para mais um mandato à frente deste município.

Francisco Tavares fez este anúncio em declarações à Inforpress, afirmando assim a sua total disponibilidade, mas explicou que esta disponibilidade não quer dizer que se efective enquanto candidatura, porque esta depende de vários factores.

O edil eleito pela lista do Movimento para a Democracia (MpD) explicou que é preciso, no momento certo, fazer uma avaliação profunda daquilo que foi conseguido dentro deste mandato e prespectivas do que pode dar à Brava no futuro.

O autarca acredita que até ao final do mandato estará quase tudo resolvido, no que diz respeito aquilo que são problemas estruturais e que sempre impediram a Brava de se desenvolver mais rapidamente.

Tavares está convencido que, se conseguir um novo mandato poderia implementar os projectos municipais a uma velocidade mais acelerada e com menos preocupações com a falta de água, ligações com outras ilhas, prestação de cuidados de saúde, entre outros.

“Neste momento, tenho motivações, projectos e ideias suficientes para o desenvolvimento da Brava”, anunciou.