​Primeiro Fórum Regional da Juventude quer contributo dos jovens para o desenvolvimento do país

A participação dos jovens é fundamental na definição de políticas e na construção de soluções que permitam alcançar as metas de desenvolvimento sustentável do país. Posição partilhada, hoje, pelo Governo e pelo Chefe do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF, no arranque do primeiro Fórum Regional da Juventude, que decorre durante dois dias em São Vicente.

Perante uma plateia constituída por mais de 100 jovens das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, Mónica Vicente, administradora da juventude do IDJ e em representação do ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, disse esperar conseguir subsídios para novas medidas do Governo para os jovens.

“Este espaço serve para os jovens fazerem networking, conhecer as oportunidades, esclarecer as dúvidas, mas também é um espaço para debate. Apresentar sugestões para serem absorvidas na criação de novas políticas e medidas do Governo para a juventude. Por isso, desafiamos os jovens a apresentarem sugestões para podermos ajustar às políticas existentes e criar novas políticas”, diz.

A iniciativa, inscrita no Programa YouthConnect Cabo Verde, acontece sob o tema “Economia Azul e Indústrias Criativas: a sustentabilidade e a inovação”. Para o Chefe do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF, David Matern, a participação dos jovens na construção de soluções para o desenvolvimento do arquipélago é importante para se atingir as metas da Agenda 2030 e a Agenda Africana 2063, bem como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, PEDS II.

“Os desafios económicos e sociais enfrentados pelos jovens foram agravados pela pandemia da covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Diante desses desafios, é preciso encontrar formas inovadoras de continuar a avançar com as agendas globais, investindo cada vez mais nos jovens. Aproveito para lançar um repto aos jovens: aproveitem as oportunidades que a economia azul e as indústrias criativas oferecem enquanto acelerador do desenvolvimento e sejam protagonistas principais na construção da vossa história”, apela.

As boas-vindas ao Fórum Regional da Juventude foram dadas pelo vereador da Câmara Municipal de São Vicente para a área da Juventude e Desporto, Janízio Neves.

“Temos dois dias para interacção de ideias e experiências com as três ilhas vizinhas. Cabo Verde é de todos nós, onde vocês dão o vosso contributo na cultura criativa, bem como na economia zul”, diz.

O primeiro Fórum Regional da Juventude,das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, decorre hoje e amanhã na ilha do Porto Grande. Ainda em Julho, evento semelhante será realizado na ilha de Santiago, com participação de jovens da ilha do Maio. A Brava é o próximo palco do evento, que contempla a juventude do Fogo. O último fórum regional deste ano acontece na Boa Vista, com a participação da ilha do Sal. No final de Novembro/início de Dezembro, a ilha de Santo Antão acolhe o Fórum Nacional da Juventude.