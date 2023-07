Abraão Vicente anuncia “provável confirmação” de pacote de 240 milhões de euros para conversão do Porto Grande

O ministro do Mar, Abraão Vicente, anunciou hoje, em Carcavelos (Portugal), “uma provável confirmação” de um pacote de 240 milhões de euros para o alargamento, a conversão e transformação do Porto Grande, no Mindelo.

Abraão Vicente fez o anúncio ao intervir no painel sobre “Transformação verde: necessidade e oportunidade económica para aproximar a Europa e África”, no EurAfrican Forum 2023, que decorre entre hoje e quarta-feira, 19, tendo afirmado que “Cabo Verde tem excelentes oportunidades de nichos para potenciar a economia azul”.

“Estamos a negociar e provavelmente teremos a confirmação de um pacote de 240 milhões de euros financiado pelo Banco Europeu de Investimento e (…) 30 milhões pela Comissão Europeia para o alargamento, a conversão e transformação do Porto Grande, no Mindelo, e o seu terminal de cruzeiro num porto azul, onde a transição energética será de facto uma realidade, sendo não só um exemplo para a África, mas também para o mundo”, declarou Abraão Vicente.

Segundo o governante, Cabo Verde tem “excelentes relações” de cooperação e colaboração regional e internacional e é “dos raros países em África” com acesso ao mercado dos Estados Unidos da América (EUA), ao mercado latino-americano, ao mercado europeu e ao mercado asiático, para além da parceria especial “consolidada” com a União Europeia nos vários domínios de desenvolvimento e investigação científica.

“A conversão da dívida externa de Cabo Verde [com Portugal] para o fundo climático é um exemplo a ser seguido de como integrar, cooperar e de fazer, de facto, África e Europa um território comum de interesses partilhados”, frisou.

Por outro lado, Abraão Vicente lembrou a “extraordinária relação” de cooperação que o País tem com um dos maiores institutos europeu de investigação das ciências marinhas, a Geomar, em Kiel (Alemanha), justificando que Cabo Verde quer transformar o Centro Oceanográfico do Mindelo num centro de plataforma internacional para investigação oceânica.

Contudo, o ministro alertou que Cabo Verde, como um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (…), está entre os países mais vulneráveis às mudanças climáticas, como o País a enfrentar sérios desafios associados à disponibilidade dos recursos hídricos, segurança energética e processos de certificação.

“Esses mesmos problemas são oportunidades a partir do momento que podemos fazer a transferência de conhecimento e a internacionalização das empresas europeias, mas também que possamos fazer a captação dos melhores ‘start-ups’ africanos e fazendo com que o conhecimento também aconteça em África”, indicou.

Nesta linha, o ministro da Cultura e Indústrias Criativas e o ministro do Mar, Abraão Vicente, frisou que Cabo Verde continua “fortemente comprometido” com a agenda global sobre as lideranças climáticas.

No mesmo painel, Abraão Vicente esteve acompanhado do ministro do Ambiente e Acção Climática português, Duarte Cordeiro.

A 6ª edição do EurAfrican Forum 2023, promovido pelo Conselho da Diáspora Portuguesa (CDP), organização não governamental para o desenvolvimento, tendo como tema “Aliança UE-África: oportunidades de crescimento”, conta com presenças de líderes políticos, empresários e especialistas dos dois continentes, para debate e partilha de experiências, em prol do desenvolvimento.

Entre os vários oradores, encontra-se, além de Abraão Vicente, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, o ministro da Economia e do Mar de Portugal, António Costa e Silva, o ministro da Educação ganesa, Yaw Osel Adutwum e a ministra da Saúde angolana, Silvia Lutucuta.

De acordo com a organização, durante os dois dias do evento serão abordados sete temas, nomeadamente “Transformação verde & digital”, “Clima & energia”, “Educação”, “Saúde”, “Investimento”, “Internacionalização” e “Infra-estruturas & transportes sustentáveis”.