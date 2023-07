Abraão Vicente debate oportunidades de crescimento com líderes da Europa e de África

O ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente, participa no EurAfrican Forum 2023, terça-feira, 18, em Carcavelos (Portugal) com outros líderes da Europa e de África para debaterem oportunidades de crescimento.

No evento de dois dias promovido pelo Conselho da Diáspora Portuguesa (CDP), organização não governamental para o desenvolvimento, tem como mote “Aliança UE-África: oportunidades de crescimento” e contará com a presença de líderes políticos, empresários e especialistas de ambos os territórios para debate e partilha de experiências, em prol do desenvolvimento.

De acordo com a agenda do trabalho, nesta 6ª edição do EurAfrican Forum o também ministro do Mar irá intervir no painel sobre “Transformação verde: necessidade e oportunidade económica para aproximar a Europa e África”.

No mesmo painel que acontece no primeiro dia do evento, na terça-feira, 18, Abraão Vicente estará acompanhado do ministro do Ambiente e Acção Climática português, Duarte Cordeiro.

A organização explica que durante dois dias “reconhecidas e conceituadas” personalidades europeias e africanas reúnem-se para um “debate objectivo, actual e inclusivo”, apoiado em ideias, propostas, realidades e projectos de interesse para os dois continentes.

Para tal, serão abordados sete temas, nomeadamente “Transformação verde & digital”, “Clima & energia”, “Educação”, “Saúde”, “Investimento”, “Internacionalização” e “Infra-estruturas & transportes sustentáveis”.

Entre os vários oradores estarão presentes, além de Abraão Vicente, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, o ministro da Economia e do Mar de Portugal, António Costa e Silva, o ministro da Educação ganesa, Yaw Osel Adutwum e a ministra da Saúde angolana, Silvia Lutucuta.

Conforme a mesma fonte, o EurAfrican Fórum é uma plataforma de contacto internacional e ‘softpower’ orientada para o estímulo da colaboração, pública e privada, entre Europa e a África, em diversos domínios.