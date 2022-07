Fórum Eurafrica arranca hoje para debater ideias que podem chegar a projectos

O presidente da direcção do Conselho da Diáspora Portuguesa considera que o Fórum Eurafrica, que hoje arranca em Carcavelos (Portugal), é uma boa oportunidade para debater ideias que podem gerar projectos benéficos para os dois continentes.

"Um ponto muito importante para a diáspora, além da construção da rede de portugueses espalhados pelo mundo, é o facto de estarem presentes empresários portugueses com actividade em África e tem muito interesse partilhar ideias que podem gerar projectos baseados em necessidades e oportunidades que já existem no campo da energias, das infraestruturas, ou da educação e da ciência. Antes de serem projectos, têm de estar enquadrados numa discussão e visão estratégica", salientou António Calçada de Sá.

A quinta edição do Eurafrican Forum, que decorre hoje e sexta-feira em Carcavelos, está organizado em torno de cinco eixos e conta com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dos presidentes de Portugal, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, e de vários empresários e banqueiros portugueses e africanos.

"O Eurafrican foi pensado procurando debater quatro ou cinco grandes temas e tópicos ligados às relações entre Europa e África; tem todo o interesse pela nossa relação com África, um continente irmão com quem temos relações históricas, sociais e culturais, principalmente com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) mas não só, e depois pela comunidade empresarial, financeira, de saúde, ciência e educação que tem actividade e tem todo o interesse continuar a reforçar este ecossistema de relações, sempre em benefícios das duas regiões, de Portugal e dos portugueses, e das suas contrapartes em África", disse o presidente do Conselho da Diáspora.

Dividido em dois dias, o Eurafrican é aberto na quinta-feira de manhã pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e depois haverá vários painéis dedicados à geopolítica e geoestratégia, saúde, educação e ciência, economia e emprego, transição energética e transformação digital e, por último, oceanos e economia azul, disse António Calçada e Sá.

Na sexta-feira, haverá uma sessão corporativa, com vários empresários, havendo depois lugar ao Diálogo Presidencial entre os chefes de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Cabo Verde, José Maria Neves, e São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova.