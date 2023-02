​Embaixada de Portugal aposta na melhoria do atendimento e eficácia para dar resposta aos pedidos de vistos

O Embaixador de Portugal em Cabo Verde assume que os recursos “serão sempre insuficientes para aquilo que é procura dos serviços consulares” para obter um visto. A aposta passa por melhorar o atendimento, a eficiência e a transparência dos processos, disse hoje o novo embaixador no arquipélago.

As declarações de Paulo Jorge Lopes Lourenço foram feitas à imprensa, em São Vicente, após entregar as cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves.

“Aquilo que é importante fazer é criar maior transparência e maior eficiência no atendimento consular, deixando mais claro às pessoas aquilo com que podem contar a cada 15 dias, nomeadamente em relação aos agendamentos. Nós estamos muito determinados em dar mais informação ao público, tornar a operação e o agendamento mais simples para quem procura os serviços consulares para obter um visto. Mas é preciso também compreender que o volume de procura é muito maior do que aquilo que são os nossos recursos para poder responder”, explica.

O diplomata português garante que as medidas serão adoptadas também relativamente ao Centro Comum de Vistos.

Desde 01 de agosto de 2022 que os pedidos de visto para Portugal, que não vistos Schengen, estão a ser instruídos pela empresa externa VFS Global.

Sobre a diplomacia entre os dois países, o Embaixador diz que apesar das relações serem “excelentes” é preciso fazer mais. Paulo Lourenço quer que a relação entre as pessoas, agentes culturais e as empresas dos dois países atinja o mesmo nível de excelência que existe ao nível dos órgãos de soberania.

“Acho que o acordo de mobilidade da CPLP, nomeadamente ao nível da migração laboral, é uma oportunidade histórica que os dois países devem saber interpretar, acompanhar e devidamente implementar. O acordo de mobilidade é uma oportunidade para justamente podermos criar, também ao nível da relação entre as sociedades, da relação entre as diásporas, esse nível de excelência que temos no plano político a todos os níveis”, defende.

O Embaixador quer que a classe empresarial, agentes públicos e privados portugueses contribuam para a aceleração económica, crescimento e desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, tendo em conta os recursos naturais do país, o desafio da digitalização, a transição energética e a economia azul.

“Eu próprio estou pessoalmente muito determinado a mobilizar a comunidade empresarial portuguesa a investir em Cabo Verde, justamente olhando para essas novas áreas de trabalho”, garante.

O Presidente da República recebe a partir de hoje, e durante três dias, as Cartas Credenciais de 17 novos embaixadores em Cabo Verde.