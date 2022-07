Autarca de Oeiras destaca o trabalho social de promoção da comunidade cabo-verdiana no concelho

Isaltino Morais disse que nos bairros do município houve uma evolução “muito grande”, acabaram as barracas e todos vivem com “dignidade".

Este ano foi diferente a missa em honra a Nhu Santiago Maior, comemorada em Santa Cruz, ilha de Santiago, e que todos os anos, no primeiro domingo a seguir ao 25 de Julho, assinalada no município de Oeiras pela comunidade cabo-verdiana. E foi uma festa distinta porque teve a presença do Chefe de Estado de Cabo Verde.

Para Isaltino Morais, presidente da câmara de Oeiras, é uma honra “muito grande” ter a presença do Presidente da República nas festas de Nhu Santiago, neste concelho que acolhe uma comunidade cabo-verdiana “tão importante”.

“A presença do Presidente da República em Oeiras não pode ficar dissociado deste trabalho social de promoção da comunidade cabo-verdiana”, disse, acrescentando que a maioria das pessoas da comunidade neste concelho teve uma “progressão extraordinária” nos últimos 20 anos.

Segundo o autarca, sempre que vem a Oeiras o Presidente da República de Cabo Verde, vem ao de cima o contributo e aquilo que a comunidade cabo-verdiana "fez e continua a fazer para a transformação deste concelho”.

Já José Maria Neves afirmou ser importante estar com as pessoas nos bairros onde vivem os cabo-verdianos, assim como é importante estar em Oeiras, que considera ser “um município modelo”, onde se fez um trabalho “extraordinário de integração” das comunidades emigradas, particularmente da cabo-verdiana, que melhorou substancialmente a sua qualidade de vida.

“Oeiras também é um município modelo na cooperação descentralizada, a geminação e a cooperação da câmara de Oeiras com São Vicente e com várias outras câmaras do País, são exemplos, são referências para o que nós estamos a fazer, que para além de Estado, outros actores também tenham um papel importante na cooperação entre Cabo Verde e Portugal e no reforço das relações de amizade”, sublinhou.

José Maria Neves cumpre este domingo o último de quatro dias de visita a Portugal, a convite do homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa, com o objectivo de reforçar dos laços históricos, políticos, económicos e culturais entre os dois países.