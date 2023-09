PR visita as ilhas de São Vicente e Santo Antão com questões ambientais na agenda

O Presidente da República, José Maria Neves, visita as ilhas de São Vicente e Santo Antão, de 15 a 17 de Setembro, com questões ambientais na agenda.

Esta informação foi revelada ontem ao final da tarde pela Presidência da República, em comunicado, tendo explicado que esta visita se enquadrada nas suas ações enquanto patrono da Década dos Oceanos e da passagem, por Cabo Verde, da expedição científica DARWIN200 anos 4 continentes, a bordo do veleiro holandês Oosterschelde.

O chefe de Estado associa, assim, a sua voz, enquanto Patrono da Década dos Oceanos e Champion da Preservação do Património Natural e Cultural de África, ao grito de alerta para as principais ameaças ambientais ao globo e que afetam, de forma particular, Cabo Verde e Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento, adianta o documento.

Do programa consta a visita, no dia 15, à sede da Biosfera, em Chã de Cemitério, e à “Plastic”, na ilha de São Vicente.

Já no dia 16, José Maria Neves partirá para ilha de Santo Antão, onde começará a visita à sede da Terrimar, em Porto Novo, seguida da visita ao Parque Natural Topo de Coroa e ao acampamento de conservação de tartarugas marinhas da Terrimar, em Tarrafal do Monte Trigo, entre outras visitas na agenda do dia nesta ilha.

No último dia da sua visita, 17, o Presidente da República visitará a embarcação Oosterschelde, onde será apresentado os líderes Darwin sobre os trabalhos realizados durante a semana em Santa Luzia, ilhéu Raso e Santo Antão e Baía do Porto Grande.