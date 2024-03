MpD reafirma compromisso com desenvolvimento de São Vicente e Santo Antão até 2026

O MpD reforçou hoje o compromisso de continuar a trabalhar para concretizar as ambições das ilhas de São Vicente e Santo Antão, incluindo projectos como a construção do Aeroporto de Santo Antão, visando criar mais empregos, promover o desenvolvimento e proporcionar uma vida melhor para os residentes até 2026.

Compromisso feito hoje, durante o debate parlamentar, pelo vice-presidente da direcção do partido.

Armindo da Luz ressaltou a parceria estratégica entre as Câmaras Municipais e o Governo Central, baseada nos princípios de subsidiariedade, complementaridade e não discriminação.

Essa abordagem, disse, coloca as pessoas no centro das políticas, resultando em melhorias nos indicadores económicos e sociais, impulsionando o desenvolvimento e contribuindo para a redução das desigualdades regionais.

Na ilha de São Vicente, o MpD destacou progressos em diversas áreas, incluindo iniciativas como a Zona Económica Especial Marítima para atrair investimentos privados, a criação do Campus do Mar para formação técnica e profissional, e investimentos em infraestrutura como o Terminal de Cruzeiros e o Centro Ambulatório do Hospital Baptista de Sousa.

Em Santo Antão, prosseguiu, os investimentos em requalificação urbana, valorização turística e ambiental das aldeias rurais, estradas e infraestrutura de saúde foram mencionados como exemplos do compromisso do governo em impulsionar o desenvolvimento local.

Armindo da Luz sublinhou ainda a importância da governação assertiva e das políticas públicas implementadas para elevar Santo Antão a um novo patamar de desenvolvimento, reflectindo as aspirações da população e promovendo uma melhor qualidade de vida.

“Ainda há muito por fazer, mas, esta maioria tudo fará para dar corpo às ambições dos santantonenses, mormente a construção do Aeroporto de Santo Antão. Vamos continuar a trabalhar arduamente para chegarmos a 2026 com uma ilha mais atractiva para as suas gentes e propícia ao investimento, com respostas no que tange a criação de mais empregos, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida”, finalizou.