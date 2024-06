MpD afirma que desde 2016 país registou grande dinâmica na infraestruturação

O MpD afirmou hoje que desde 2016 o país registou uma grande dinâmica na infraestruturação, impulsionado sobretudo através do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade (PRRA).

Afirmação feita pelo deputado David Gomes durante o balanço à imprensa das jornadas parlamentares.

“A partir de 2016, registamos uma grande dinâmica na infraestruturação do país, impulsionada sobretudo através do PRRA, que tem promovido investimentos públicos na requalificação urbana e ambiental, tornando-as mais saudáveis e atrativas,” defendeu.

Conforme argumentou, através do PRRA foi possível o desencravamento e acessibilidade de localidades com grande potencial económico, beneficiando sectores como agropecuária, pescas e turismo.

O deputado referiu-se ainda à reabilitação de casas de famílias desfavorecidas, melhorias no acesso à água e saneamento, e a recuperação de patrimónios históricos, culturais e religiosos.

“Foram investidos 1,2 milhões de contos em contratos programa para a requalificação urbana e acessibilidades, entre 2017 e 2023, através do PRRA,” acrescentou.

Além disso, mencionou a reabilitação de 3.602 casas, com um investimento de 881 mil contos no período de 2017 a 2021, e a transferência de 2.229 casas da Classe A do “Programa Casa para Todos” para as Câmaras Municipais.

David Gomes destacou ainda investimentos em infraestrutura desportiva, com 242 mil contos aplicados na construção e reabilitação de campos relvados, polidesportivos e placas desportivas.

Quanto aos investimentos em desencravamento de localidade cin grande potencialidade agro-silvo-pastoril e na dinamização do turismo, Gomes citou a construção de diversas estradas estratégicas.

“Podemos destacar a construção da estrada para Ribeira dos Picos em Santa Cruz, a estrada Palha Carga/Entre Picos de Reda em Santa Catarina, e a asfaltagem da estrada Mindelo-Baía das Gatas em São Vicente, entre outras,” indicou.

Relativamente à agricultura, o MpD salientou o programa ambicioso de mobilização de água para a agricultura, previsto para 2021-2030, que inclui a dessalinização de água do mar utilizando energias renováveis.

“Este projecto, em curso na localidade de Achada Baleia no concelho de São Domingos e em Achada Ponta no concelho de Santa Cruz, irá beneficiar os agricultores de Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos, e contemplará outras ilhas do país,” explicou.

De referir que a sessão plenária de Junho decorre de 12 a 14, marcado pelo debate com a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação e perguntas dos deputados ao ministro da Agricultura e Ambiente.

Na sessão está ainda prevista a aprovação da segunda deliberação da proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar, entre outros.