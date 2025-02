Governo vai reforçar apoio à regularização de dívidas estudantis e lançar programa de habitação para universitários deslocados

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje no Parlamento o reforço do programa de apoio à regularização de dívidas estudantis nas universidades, bem como um programa de habitação para universitários deslocados.

“Reconhecendo que muitos estudantes universitários não estão certificados devido a dívidas de propinas às universidades, devido às dificuldades financeiras dos seus pais, iremos reforçar o programa de apoio à regularização de dívidas dos estudantes às universidades através da FICASE”, discursou o Chefe do Governo na abertura do debate.

Ulisses Correia e Silva anunciou ainda um programa para apoiar a habitação de estudantes universitários que estudam fora das suas zonas habituais de residência.

“Ainda para os jovens universitários, um programa vai ser lançado para oferta de habitação em regime de arrendamento relativamente aos jovens que estudam fora das suas zonas habituais de residência”, acrescentou.

Ainda no seu discurso, o Primeiro-ministro salientou que no campo económico, entre 2016 e 2019, a economia cabo-verdiana cresceu a uma média anual cinco vezes superior à médica do período de 2009-2015, apesar de crises severas.

Também recordou que, em 2020, o crescimento da economia caiu drasticamente 20,8% devido aos impactos da pandemia da Covid-19, aumentando o desemprego e a pobreza.

No entanto, destacou a “recuperação espetacular” nos anos seguintes, com um crescimento de 6,8% em 2021 e 15,8% em 2022 e continuou a crescer em 2023 e 2024, acima da média dos países da África Subsariana.

O Governante referiu também que as políticas implementadas permitiram reduzir o desemprego para 10,3% e a pobreza para 24,7% em 2023, embora reconheça que o país tem ainda 10% de pessoas a viver no desemprego, cerca de 25% em pobreza absoluta e 2,3% em pobreza extrema.

No entanto, garantiu que o Governo está empenhado em baixar ainda mais o desemprego e a pobreza absoluta e em eliminar a pobreza extrema.

O Primeiro-Ministro destacou ainda medidas tomadas para mitigar o impacto da inflação, o impacto positivo do Rendimento Social de Inclusão, as medidas para reduzir encargos com educação e saúde.