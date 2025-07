MpD rebate críticas do PAICV com dados sobre cobertura de água e investimentos no sector agrícola

O MpD respondeu hoje, no Parlamento, às críticas do PAICV apresentando dados que comprovam “avanços significativos” nas áreas da água, saneamento e agricultura desde 2016, ano em que assumiu a governação.

As declarações foram feitas pelo deputado do MpD, Francisco Sanches, durante a sessão parlamentar.

“Temos de falar a verdade”, afirmou o deputado, destacando que a taxa de cobertura de água aumentou de 74 por cento (%) em 2015, último ano da governação do PAICV, para 103,8% actualmente. Quanto à ligação domiciliar, a taxa nacional atingiu agora 47,9%.

Francisco Sanches realçou ainda a evolução do consumo de água “per capita”, que subiu de 47 litros por habitante por dia em 2015 para 94 litros actualmente, ultrapassando a meta nacional de 90 litros.

Em termos de instalações sanitárias, informou que a taxa de cobertura passou de 54,9% em 2015 para 88,3% actualmente.

Também apontou a instalação de cinco novas unidades de dessalinização nas ilhas de Santiago Norte, São Vicente, Sal, Brava e Maio.

No sector agrícola, destacou os investimentos feitos em projectos hidroagrícolas em várias ilhas, como Santo Antão (212 mil contos), Santiago (208 mil contos), Fogo (121 mil contos), Brava (337 mil contos), São Vicente (39,7 mil contos), São Nicolau (43,7 mil contos) e Maio (24,8 mil contos), totalizando mais de 677 mil contos.

O deputado sublinhou igualmente os avanços na técnica de irrigação gota-a-gota, cuja cobertura nacional aumentou de 27% para 57%.

Referiu que, só em Santiago Norte, foram instalados sistemas gota-a-gota em mais de 800 hectares, com uma subvenção de 50% do Governo, e que o município de Santa Cruz lidera com 566 hectares.

Ainda destacou o projecto hidroagrícola de Ribeiros Pico que, segundo referiu, representa um investimento de mais de 88 mil contos e inclui não só intervenções no sector agrícola, mas também a construção de infra-estruturas sociais, como uma escola e um novo posto sanitário, beneficiando directamente a população local.

“É obra, é trabalho”, reforçou o deputado, afirmando que os resultados são visíveis no terreno.

Por sua vez, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou que Cabo Verde “nunca esteve tão bem em matéria de água”, acrescentando que o país “quer e deve querer ainda mais, sendo justo e legítimo que os cabo-verdianos tenham essa ambição”.

O Governo, segundo o ministro, também partilha desse objectivo e acredita que é possível trabalhar para alcançar muito mais.

Lembrou que durante o mandato do MpD, foram instaladas dessalinizadoras em várias ilhas, nomeadamente, uma com capacidade de 10 mil metros cúbicos por dia na ilha do Sal, outra com igual capacidade em São Vicente, um equipamento de cinco mil metros cúbicos por dia na Praia que já tem projecto para aumentar mais 10 mil metros cúbicos.

Indicou ainda que está prevista a instalação de uma dessalinizadora com capacidade de produção de cinco mil metros cúbicos diários na Boa Vista e sublinhou que também foram instaladas dessalinizadoras no Maio, para 560 metros cúbicos por dia, e na Ribeira da Barca, ambas prontas para entrar em funcionamento.

Gilberto Silva salientou que o aumento da produção e das ligações demonstra o compromisso do Governo em garantir água suficiente e de qualidade para todos os cabo-verdianos.

“Foram feitas 43 mil ligações de água no país, o que tem contribuído para melhorar o acesso da população a este recurso essencial”, vincou.