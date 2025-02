Oposição defende crescimento e desenvolvimento económico inclusivo. MpD fala em crescimento sem precedentes

O PAICV alertou hoje para a discrepância entre o crescimento económico de Cabo Verde e o agravamento das dificuldades enfrentadas pelas famílias e sugeriu a implementação de medidas para garantir um desenvolvimento mais inclusivo. Na mesma linha, a UCID reforçou a necessidade de um desenvolvimento económico que chegue a todos os cidadãos. Já o MpD defendeu que o país está a viver um período de crescimento económico sem precedentes, o qual tem um impacto directo na vida das pessoas.

As posições dos partidos foram hoje manifestadas durante o debate com o Primeiro-ministro sobre “Crescimento Económico e Desenvolvimento Inclusivo” sugerido pelo grupo parlamentar do PAICV.

“Temos que resolver a grande contradição que se está a viver neste país, que é o facto de estarmos a crescer, estarmos a aumentar a riqueza nacional, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estarem a ficar mais pobres”, afirmou Rui Semedo.

O PAICV reconheceu os avanços alcançados desde a independência e frisou que o país teve um percurso extraordinário, deixando para trás grandes obstáculos transpostos e garantindo outro nível de vida às pessoas.

No entanto, salientou que os desafios actuais são distintos dos do passado, uma vez que, anteriormente, era necessário provar a viabilidade das ilhas, combater a fome endémica e garantir o abastecimento básico. Agora, segundo o dirigente, os desafios passam por assegurar uma melhor qualificação dos jovens e criar condições para uma maior dignidade de vida.

O presidente do PAICV defendeu que o país pode dar mais porque cresceu mais e que os ganhos económicos devem reflectir-se na melhoria das condições de vida da população e sugeriu a implementação de medidas para garantir um desenvolvimento mais inclusivo, como a criação de emprego público temporário, o reforço do investimento na educação e na saúde, bem como uma política fiscal mais favorável à população.

UCID

Na mesma linha, o deputado da UCID, António Monteiro, afirmou que, embora o país tenha registado crescimento económico, este não tem se reflectido na melhoria das condições de vida da maioria da população.

“Não tenho dúvida que Cabo Verde tem estado a crescer economicamente, mas também não tenho dúvida que esse crescimento não tem chegado ao bolso de todos”, referiu.

Nesse sentido, reforçou que é fundamental que as medidas governamentais garantam que o crescimento económico beneficie directamente todos os cidadãos e insistiu que o Governo deve adoptar medidas que tragam mais justiça social, como o aumento do salário mínimo e das pensões.

“Este país não pode continuar amarrado apenas ao turismo e às remessas dos imigrantes. O emprego de qualidade com bom salário é o que tem a capacidade de fazer a pobreza desaparecer deste país”, considerou.

MpD

Por seu turno, o líder da bancada do MpD, Celso Ribeiro, considerou que a escolha do tema “Crescimento Económico e Desenvolvimento Inclusivo” pelo grupo parlamentar do PAICV é um reconhecimento do trabalho realizado pelo Governo do seu partido.

“A escolha deste tema veio em boa hora e é um reconhecimento tácito do trabalho árduo que o governo do MpD tem feito, especialmente no fortalecimento da economia real”, afirmou, acrescentando que o MpD sempre foi o rosto da mudança em Cabo Verde.

Celso Ribeiro sublinhou que o país está a viver um período de crescimento económico sem precedentes, o qual tem um impacto directo na vida das pessoas.

“Há mais emprego, menos pobreza, e muitas famílias cabo-verdianas saíram da pobreza extrema”, disse.

Segundo o líder do MpD, o país está a crescer a um ritmo superior ao seu crescimento demográfico, o que resulta numa maior riqueza para as famílias e numa redução da pobreza. O parlamentar criticou ainda o PAICV por estar alheado da realidade, afirmando que, enquanto o MpD promove o crescimento e a sustentabilidade da dívida pública, aquele partido permanece preso ao passado.