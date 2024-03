Boa Vista: Presidente da República inicia hoje “Presidência na ilha” com visita à câmara municipal

O Presidente da República, José Maria Neves, inicia hoje mais uma “Presidência na Ilha”, na Boa Vista, tendo como primeiro ponto de agenda uma visita de cortesia à câmara municipal e reunião de trabalho com a equipa camarária.

Conforme nota enviada aos órgãos de comunicação social a “Presidência na Ilha” da Boa Vista é um programa do chefe de Estado para mais uma agenda de proximidade com contatos diretos com a população das diferentes localidades, autoridades locais, sociedade civil e cidadãos da ilha.

Ainda de acordo com a nota de imprensa, o programa começa com visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, às 10:00, seguida de uma reunião de trabalho com a equipa camarária, seguindo-se contactos diretos com a população de Sal Rei e uma visita ao Centro de Dia da cidade.

A tarde do primeiro dia da “Presidência na Ilha” será dedicada, a partir das 14:30, à zona Norte da Boa Vista, com visitas à Queijaria Comunitária, jovens e mulheres empreendedores, associações comunitárias, agricultores e criadores nas localidades de Bofareira, João Galego e Tarafes.

Ainda durante a tarde, José Maria Neves fará uma homenagem ao antigo Presidente da República Aristides Pereira com a deposição de uma coroa de flores na campa daquele que foi o primeiro chefe de Estado cabo-verdiano, dia que será encerrado com a participação de Neves na missa em honra a São José.

Na quarta-feira, 20, Neves dedica o dia a um “intenso” programa ambiental, no quadro das ações do Presidente da República enquanto Patrono da Década dos Oceanos e Champion para a Preservação do Património Natural e Cultural de África.

Ainda no segundo dia da estada na Boa Vista, José Maria Neves fará a apresentação da obra “No ofício do Bem Comum” e terá uma Conversa Aberta com a população de Sal-Rei, e, na quinta-feira, 21, visitará algumas obras em curso na Boa Vista, antes de se deslocar aos povoados de Estância de Baixo, Rabil e Povoação Velha, além do bairro da Boa Esperança.

No dia 22, o último dia da “Presidência na Boa Vista”, estará em destaque o sector do turismo, “uma das alavancas de desenvolvimento” da ilha e do país, com visitas ao Aeroporto Internacional Aristides Pereira, unidades hoteleiras e empresas que abastecem os hotéis.

Durante a sua estada na Boa Vista, o chefe de Estado deve também conceder audiência e visitar a Rádio Comunitária Voz d’Bubista, em Sal Rei.

A “Presidência na Ilha” foi inaugurada pela Presidência da República em Março de 2022, com a primeira edição na ilha de São Vicente, e tem permitido “uma nova forma” de relacionamento do chefe de Estado com as populações das diferentes regiões do país, que, periodicamente e “sem a barreira da insularidade”, ou seja, no seu local de residência, têm acesso directo e facilitado ao mais alto representante do Estado.