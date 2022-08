​José Maria Neves acredita que há espaço para reforçar a “parceria estratégica” entre Cabo Verde e Portugal

O presidente da República aponta a economia azul, as energias renováveis e a transição digital como algumas áreas que podem ser melhor exploradas e postas ao serviço do reforço das “excelentes” relações entre Cabo Verde e Portugal. José Maria Neves falava, domingo, em jeito de balanço da sua primeira visita oficial àquele país europeu.

Em declarações à imprensa, publicadas na página de Facebook da Presidência da República, o chefe de Estado fez referência à parceria estratégica entre os dois países, que pode ser desenvolvida ainda mais. José Maria Neves destaca o potencial que as empresas, universidades, fundações, Organizações Não Governamentais, escolas de formação profissional e os municípios têm, e que deve ser explorado para o reforço ainda mais das relações.

“Todas as áreas são importantes. Agora estamos a falar muito do mar no quadro da década dos oceanos, de podermos garantir o aceleramento do ritmo de crescimento e desenvolvimento de Cabo Verde, explorando de forma sustentável todos os recursos marinhos, toda a biodiversidade, toda a problemática da economia azul. Estamos a falar das energias renováveis, da transição digital – áreas novas em que Cabo Verde tem potencial. E podemos pôr tudo isto ao serviço do desenvolvimento”, entende.

Dos encontros com autarquias portuguesas com geminações com Cabo Verde, o Presidente da República afirma que há disponibilidade para, com ousadia, expandir ainda mais as relações.

“Do encontro com as câmaras geminadas da região metropolitana de Lisboa nós pudemos desenhar a realização de um fórum sobre a cooperação descentralizada envolvendo câmaras portuguesas e cabo-verdianas e as duas associações nacionais dos municípios para que possamos explorar todas as potencialidades existentes”, aponta.

Na mesma ocasião, José Maria Neves fez um balanço positivo da sua primeira visita de Estado a Portugal. O chefe de Estado sublinhou ter constatado a pujança da comunidade cabo-verdiana, que considera estar a viver cada vez com mais dignidade. A visita oficial de José Maria Neves a Portugal, a primeira como Presidente da República, terminou domingo.