Ângelo Vaz é candidato a um terceiro mandato em São Salvador do Mundo

O actual presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz, do MpD, disse hoje à Inforpress que é candidato com o apoio do MpD a um terceiro mandato para dar continuidade ao trabalho que vem realizando desde 2016.

“Nós quando entramos na Câmara Municipal de São Salvador do Mundo em 2016, entramos com um objectivo, o de trabalhar para que possamos dar um município de São Salvador do Mundo muito melhor daquilo que entramos. Felizmente estamos a conseguir, e os dados já falam por isso”, lembrou Ângelo Vaz, de 42 anos, também conhecido por “Duca”. No entanto, admitiu que no segundo mandato “foram apanhados” por problemas mundiais e nacionais, desde a seca, a guerra na Ucrânia e a covid-19”, que segundo ele, impactaram negativamente e atrasaram alguns projectos. “Creio que, neste momento nós [eu e a minha equipa] temos condições para continuar à frente deste município. Entendemos que ainda temos condições de continuar a trabalhar para que possamos concluir os projectos estruturantes que temos em acima da mesa”, afirmou Ângelo Vaz para justificar a recandidatura. Ângelo Vaz assegurou ainda estar sempre disponível para o seu município com o apoio do seu partido, o Movimento para a Democracia (MpD, poder), para continuar a servir aquele município e o seu povo, dando aquilo que ele e a sua equipa sabem e podem para melhorar as condições de vida das pessoas de São Salvador do Mundo. “Sim, ainda sentimos que temos condições para continuar, temos força, temos vontade, e temos solução para este município, e se o meu partido me apoiar claro que terei todo o gosto em continuar, porque, a minha disponibilidade para com este município é total”, reforçou.

