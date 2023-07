Governo condena tentativa de golpe de Estado no Níger

O Governo de Cabo Verde condenou a tentativa de golpe de Estado ocorrida esta quarta-feira no Níger, expressando a solidariedade para com as autoridades do país.

“Governo de Cabo Verde acompanha com preocupação a situação no Níger, criada pela tentativa de golpe de Estado protagonizada por membros da Guarda Presidencial, e condena veemente essa sublevação armada, pondo em causa a Ordem Constitucional”, lê-se no comunicado do Governo. No mesmo documento, o Governo manifesta a sua solidariedade às autoridades do Níger e diz esperar que a normalidade institucional e a estabilidade possam ser imediatamente retomadas, repondo os valores fundamentais do Estado de Direito Democrático. De referir que o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, foi detido por membros da Guarda Presidencial nesta quarta-feira, 26, após sofrer uma tentativa de golpe de Estado. Num comunicado na televisão local, soldados disseram que as fronteiras do país foram fechadas e um toque de recolher nacional declarado até novo aviso. A tentativa de golpe mereceu a condenação da comunidade internacional. A União Africana, França, EUA e a União Europeia condenaram a acção e apelaram à libertação do presidente e da família. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também“condenou firmemente a mudança anticonstitucional do governo." Os soldados do Níger, que dizem representar "forças de defesa e segurança", anunciaram na televisão que derrubaram o governo, dissolveram a constituição e fecharam as fronteiras. O presidente do Benin, Patrice Talon, está, ao que tudo indica, a caminho para mediar o conflito como representante da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Mohamed Bazoum faz parte de um grupo cada vez menor de líderes pró-ocidentais na região do Sahel. Foi eleito há dois anos, na primeira transferência de poder pacífica e democrática do país desde a independência de França em 1960.

