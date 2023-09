Ministro das Comunidades visita cabo-verdianos no Brasil

O Ministro das Comunidades, Jorge Santos, estará em Brasil de 10 a 14 de Setembro para preparar-se para a próxima Gala "Cabo Verde de Sucesso", cuja IV edição está programada para ocorrer no Rio de Janeiro em Novembro deste ano.

Segundo um comunicado do Governo, a IV Gala "Cabo Verde de Sucesso" tem como objectivo primordial reconhecer o mérito das Comunidades Cabo-verdianas residentes nas Américas do Norte e do Sul, com especial foco nas comunidades do Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá.

Esta iniciativa visa valorizar o potencial económico, social, cultural, intelectual e profissional dessas comunidades, destacando sua importância na relação com o país de origem, Cabo Verde. Além disso, a gala serve como um espaço privilegiado para promover Cabo Verde e celebrar a cabo-verdianidade em todas as suas dimensões.

Durante sua visita ao Brasil, o ministro Jorge Santos também terá a oportunidade de se encontrar com as comunidades cabo-verdianas residentes no país.

O comunicado avança que a visita do ministro começa no Estado de Pernambuco, onde se reunirá com a comunidade cabo-verdiana residente em Recife, com destaque para o Município de Vitória de Santo Antão.

Durante sua estadia, o governante terá encontros com o Prefeito do referido Município e com a Governadora do Estado, Raquel Lyra.

A mesma fonte informa ainda que o ministro realizará encontros oficiais nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro, incluindo reuniões com a Secretária-Geral do Ministério das Relações Exteriores e encontros com o Governador e o Prefeito do Rio de Janeiro.

Também planea visitar diversas instituições privadas, com destaque para a Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, onde terá um encontro de trabalho com o reitor da instituição.