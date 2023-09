Primeiro-ministro diz que há “boas perspectivas” para produção agrícola e de pasto em Santiago Norte

O primeiro-ministro (PM) mostrou-se contente com o que viu esta quarta-feira nos campos visitados do interior de Santiago e afirmou que face às chuvas registadas há “boas perspectivas” em relação à produção agrícola e de pasto.

Ulisses Correia e Silva falava à imprensa no final da sua visita à região Santiago Norte para avaliar ‘in loco’ a evolução da campanha agrícola 2023/2024, em perspectiva, onde visitou campos agrícolas em São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo, Santa Catarina, Tarrafal, São Miguel e Santa Cruz, acompanhado do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

“O campo está bonito, e a perspectiva da produção agrícola é boa, e esperamos que a chuva continue a nível nacional”, adiantou o chefe do executivo, congratulando-se com a produção de pasto e recarga dos lençóis freáticos após vários anos de seca.

Sobre o pasto para animais, Ulisses Correia e Silva avançou que já há produção que se considera “boa” em termos das necessidades para os criadores de gado.

Segundo disse, tendo em conta que as perspectivas apontam para um “bom ano agrícola”, quer em relação à produção dos grãos (milho e feijões) e pasto, pediu aos camponeses para se unirem às delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) para combaterem as pragas.

Aliás, notou que onde tem havido esta colaboração entre os agricultores e MAA este esforço no combate às pragas tem surtido efeito e com bons resultados.

Por outro lado, reafirmou que as delegações do MAA a nível nacional já têm todas as condições criadas para, no caso de houver surgimento de focos de gafanhotos ou lagarta-do-cartucho do milho, combatê-los.

Na ocasião, Ulisses Correia e Silva afirmou que o Governo vai fazer de tudo para mitigar os efeitos de assoreamento das barragens de Flamengos, São Miguel, e Poilão, São Lourenço dos Órgãos, para que estas infra-estruturas hídricas possam estar em condições de aumentar o volume de armazenamento de água.

Sem, no entanto, avançar uma data para o desassoreamento dassas infra-estruturas hídricas, lembrou que o Governo que lidera já tinha feito desassoreamento na barragem de Poilão, onde foram gastos aproximadamente 100 mil contos.

Na ilha de Santiago, segundo o governante, não há registos de estragos maiores, contrariamente às ilhas da Brava e Fogo, que avançou o Governo está a fazer acções de verificação, levantamento e orçamentação para poder fazer reposição da normalidade.

“Lá onde houver necessidade de intervenção de emergência estaremos presentes”, comprometeu-se Correia e Silva.