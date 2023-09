PM quer cabo-verdianos a conhecer as novas realidades da oferta turística de Santo Antão

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse hoje ser preciso que todos cabo-verdianos, quer no país, quer na diáspora, conheçam as novas realidades da oferta turística da ilha de Santo Antão.

O chefe do Governo falava aos jornalistas após visitar alguns empreendimentos turísticos no concelho do Paul e justificou que ele e sua comitiva estão a fazer o roteiro para dar visibilidade à oferta turística da ilha.

“São projectos e empreendimentos de qualidade, muitos deles ainda pequenos, mas é assim que se começa, crescendo, com qualidade e aumentado a oferta turística em Santo Antão”, destacou.

Segundo Ulisses Correia e Silva, quer na Ribeira Grande, como no Paul e no Porto Novo têm havido uma “boa dinâmica” de empreendimentos turísticos “adaptados e enquadrados” no turismo de ambiente e de natureza.

O chefe do executivo salientou ainda que se tem constatado na ilha “bons empreendimentos” que tem contribuído para a criação de empregos.

“Quem investe tem a satisfação de estar a prestar um bom serviço e de contribuir para o desenvolvimento da ilha, que é muito importante”, finalizou.

O primeiro-ministro está em Santo Antão onde visitou alguns empreendimentos turísticos da ilha.

Na sexta-feira, 29, presidirá a abertura da I Conferência Internacional do Turismo de Natureza em Lagoa de Planalto Leste.

Sob o lema “Turismo e Investimentos Verdes”, o evento é organizado pelo Ministério do Turismo e Transportes.