Enviado especial do Presidente sul-coreano inicia hoje visita a Cabo Verde

O ministro da Indústria, Comércio e Energia da Coreia do Sul, Bang Moon-Kyu, inicia hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde, na qualidade de enviado especial do Presidente Yoon Suk-yeol.

Bang Moon-Kyu lidera uma delegação coreana que vai manter várias reuniões com membros do Governo, organismos públicos e com o sector privado, na Praia, após a participação de Cabo Verde no Fórum Económico Coreia - África (KOAFEC), realizado há duas semanas na cidade coreana de Busan.

A agenda inclui uma visita ao Parque Tecnológico de Cabo Verde, seguida de uma reunião com o vice-primeiro-ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia.

Ainda durante a tarde de hoje, vai decorrer um encontro de cooperação Cabo Verde-Coreia do Sul, em que serão assinados um termo de doação de equipamentos com o Ministério da Agricultura e Ambiente e um memorando de entendimento entre as câmaras de comércio dos dois países.

Seguir-se-á uma reunião com o sector privado nacional.

Às 18:30 Yoon Suk-yeol será recebido pelo Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves.

A agenda termina no sábado com uma reunião entre a comitiva da Coreia do Sul e o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.