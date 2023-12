Presidência da República promove conferência sobre 75 anos da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”

A Presidência da República assinala na tarde de hoje os 75 anos da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, com uma conferência proferida pelo embaixador e chefe da Casa Civil, Jorge Tolentino, no salão Beijing do palácio presidencial.

“Com este momento elevado de reflexão e debate, o Palácio do Plateau assinala os 75 anos da adopção pelos Estados membros da Organização das Nações Unidas, a 10 de Dezembro de 1948, da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, refere a nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso. Ainda, de acordo com a fonte, “o documento estabelecia o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as Nações, para proteger os direitos humanos básicos no mundo e garantir a dignidade dos povos”. A conferência sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelas Nações Unidas encerra o programa de actividades da Presidência da República que assinalou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a 10 de Dezembro. O colóquio encerra, ainda, “os 16 Dias pela eliminação da violência contra mulheres e meninas que juntou, no último sábado, numa marcha cívica, homens e mulheres ‘de boa vontade’ para darem um basta às diversas formas de violência”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.