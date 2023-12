Governo assume “compromisso total” com uma “migração segura, ordenada e regulada” em Cabo Verde

O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social afirmou, esta quinta-feira, que o Governo assume “compromisso total” para uma migração segura, ordenada e regulada, por acreditar nas razões que levam as pessoas a procurar melhorar suas condições de vida

Estas declarações foram feitas por Fernando Elísio Freire, na cerimónia do encerramento da apresentação do Relatório de Avaliação do Recrutamento Ético e Plano de Acção sobre a Migração Laboral em Cabo Verde.

Nas suas intervenções o governante sublinhou que a migração laboral é um fenómeno que tem ganhado proporções bastantes significativas nos últimos anos em todo o mundo e que Cabo Verde não é excepção, lembrando que o arquipélago foi moldado com muitos cabo-verdianos a partirem para outras paragens à procura de melhores condições de trabalho.

“Também é verdade que temos muitos cidadãos de outros países a procurarem Cabo Verde para trabalharem e para viverem. Por isso, é com orgulho que dizemos sempre que somos uma nação global, nesta aldeia global, marcada por várias adversidades sociais, mas também por várias oportunidades”, considerou.

Segundo disse, a mobilidade da mão de obra nunca deve ser considerada uma vergonha nacional, sublinhando que vergonha nacional seria o país ficar fechado e fazer aproveitamento abusivo daqueles que buscam melhorar as suas condições de vida e a felicidade.

Daí reconhecer que compete ao Estado de Cabo Verde criar todas as condições para que retenha o máximo possível de talentos e criar as condições para um ambiente favorável, que haja mais investimentos no país e que as empresas possam contratar.

“Estamos a criar as condições aqui no nosso país para termos cada vez mais mão de obra qualificada através de um quadro de formação superior e profissional ligada à dinâmica do mercado laboral”, assegurou.

Apontou como exemplo a gratuitidade do ensino básico e secundário, de incentivos ao empreendedorismo jovem, da promoção da inclusão produtiva e da criação de plataforma de formação profissional para a região da CPLP, e para a CEDEAO.

“O nosso compromisso com a migração segura, ordenada e regulada em Cabo Verde é total, e acreditamos nas razões que levam uma pessoa a procurar melhorar as suas condições de vida fora do seu país, na defesa dos seus direitos”, declarou.

Afiançou ainda que é nesta visão de integração plena e efectiva de todo o cidadão que acreditam e estão convictos de que com esforço conjunto de todos os intervenientes, no trabalho que tem sido desenvolvido, este desígnio será uma conquista num horizonte prévio.