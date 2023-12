Mensagem de Natal do Primeiro-ministro: "Não nos conformamos com a pobreza"

Ulisses Correia e Silva fez hoje a tradicional mensagem de Natal.

Numa comunicação em que lembrou as dificuldades que o país enfrenta causadas pela pandemia de COVID-19 e pela guerra na Ucrânia.

"Protegemos e continuamos a proteger pessoas e o nosso país. Em contexto muito difícil, recuperamos a economia, reduzimos o desemprego e a pobreza extrema. Em contexto internacional muito difícil, reforçamos a credibilidade do país", assegurou o Primeiro-ministro.

"Não nos conformamos com a pobreza. Por isso estamos a investir forte para erradicar a pobreza extrema. Sabemos que a pobreza mora em casa de muitos cabo-verdianos. A situação da habitação de muitas famílias é um retrato real. Temos investido e estamos a reforçar o investimento na reabilitação de casas e na construção de casas sociais. Mas também investimentos no acesso à água, ao saneamento e à eletricidade. Somos resilientes e determinados", referiu.

Ulisses Correia e Silva, no entanto, assegurou que o governo está "a trabalhar com ambição de desenvolvimento sustentável", que com "o OE 2024, as empresas pagarão menos impostos sobre os rendimentos" e que o salário mínimo nacional voltará a ser aumentado.

O Primeiro-ministro lembrou igualmente que Cabo Verde está a conseguir importantes financiamentos para o desenvolvimento sustentável junto da comunidade internacional.

"Estamos a mobilizar importantes financiamentos para o desenvolvimento sustentável. A participação na Global Gateway da UE e no MCA dos EUA são exemplos elucidativos. Vários parceiros reforçam compromissos com o desenvolvimento de Cabo Verde. Investidores externos continuam a acreditar e a investir em Cabo Verde", concluiu.