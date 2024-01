Vice-PM anuncia cimeira da juventude focada no investimento para jovens

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou esta terça-feira a realização nos dias 08, 09 e 10 de Março, na cidade da Praia, de uma cimeira da juventude focada no investimento para jovens.

O anúncio foi feito durante uma aula magna sobre empreendedorismo, que o governante proferiu na tarde desta terça-feira no Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE).

“Nós queremos organizar nos dias 08, 09 e 10 de Março, a primeira Cimeira para a Juventude focada no investimento para os jovens. Nós queremos, nessa altura, anunciar uma nova geração de políticas públicas para incentivar o empreendedorismo dos jovens e das mulheres cabo-verdianas”, disse.

O governante explicou que a ideia é encontrar soluções para remover obstáculos que têm impedido o desenvolvimento do empreendedorismo jovem.

Olavo Correia falou de um programa que vai para além da questão do financiamento e das garantias do Estado, e que envolve também a educação, a formação, o coaching, a criação de operadores de mercado e todo o segmento até o jovem estar consolidado e o sucesso esteja garantido.

“Não é só dar dinheiro ao jovem. É um programa completo de promoção do empreendedorismo que cria também empresas para os jovens. Portanto, nós estamos engajados nisso para podermos aumentar a escala e dar oportunidades aos jovens. Criar um programa também voltado para os jovens que estão nas universidades, que são jovens empreendedores que querem empreender, mas que precisam de incentivo para começarem”, explicou.

O vice-primeiro-ministro demonstrou-se uma vez mais convencido de que no salto inicial tem de haver um incentivo da parte do Estado, salientando que é mesmo uma obrigação do Estado e da colectividade investir nos jovens.

“Estudos feitos no continente africano demonstram que o custo do não investimento, o custo da inação é muito superior ao custo do investimento ou ao custo da criação de uma oportunidade em relação aos jovens e se agirmos colectivamente o falhanço seguramente será muito limitado”, sustentou.