Embaixador de Cabo Verde em Portugal destaca “resiliência e optimismo” do povo cabo-verdiano diante dos desafios globais

Eurico Monteiro deixou mensagem de esperança para a comunidade perante as dificuldades esperadas para 2024.

Em declarações à Inforpress, o embaixador falou da importância de “manter a fé no futuro e ser resiliente”, mesmo diante das dificuldades enfrentadas e no meio de um cenário global marcado por diversas crises.

Com a actual crise entre Rússia e Ucrânia e as repercussões do que está a acontecer no Médio Oriente, incluindo impactos na economia, inflação e escassez de bens, Eurico Monteiro sublinhou que as comunidades emigradas, muitas vezes, são as mais afectadas.

“Mas aqui resta apenas ser um pouco aquilo que nós somos. Nós somos um povo extraordinariamente esperançoso. Aliás, não fosse essa grande esperança no futuro, nunca seríamos independentes. Eu creio que temos essa crença que as coisas vão melhorar e eu estou convencido, portanto, que vão melhorar”, sublinhou.

Apesar das incertezas políticas em Portugal, devido ao período eleitoral, definições só depois do dia 10 de Março, o embaixador está expectante de que o país e o mundo irão encontrar um caminho para a estabilidade e a paz.

Eurico Monteiro referiu a importância de se criar um ambiente favorável para que as pessoas possam procurar soluções para os desafios do dia-a-dia num clima de tranquilidade.

As eleições legislativas antecipadas em Portugal acontecem a 10 de Março depois de o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, ter dissolvido o parlamento na sequência da crise política motivada pelo pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa.