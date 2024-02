Cabo Verde e Quénia avançam no reforço das relações bilaterais

Durante a manhã da sessão de domingo da 37ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, o Presidente da República, José Maria Neves, e seu homólogo queniano, William Ruto, expressaram o desejo de fortalecer os laços entre os dois países.

“Tive, nesta manhã, à margem da Assembleia da União Africana, um encontro com o Presidente queniano, William Ruto. Fiz-lhe o convite, prontamente aceite, para se tornar Co-champion para a Preservação do Património Natural e Cultural de África, em representação da África Oriental”, escreveu o Presidente da República na conta do Facebook, citado pela Inforpress.

José Maria Neves adiantou ter falado com o Presidente William Ruto, que foi nomeado, no sábado, Champion para a reforma institucional da União Africana, sucedendo ao Presidente Paul Kagame, do Ruanda, sobre a reforma do sistema de governança em África, indicando que o seu homólogo queniano sublinhou a vontade de compartilhar “visões e experiências sobre esse importante dossier”.

“Combinamos, ainda, trocar visitas de Estado, em datas a fixar, para o reforço das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países”, concluiu o chefe de Estado.

Segundo a Presidência, estes passos concretos demonstram o compromisso dos dois líderes com uma maior aproximação e cooperação entre Cabo Verde e o Quénia, a visar, igualmente, uma parceria benéfica para o continente africano como um todo.

Nesta cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana, que termina este domingo, mais de trinta líderes políticos estiveram a debater as crises que se vivem no continente, abalado por golpes de Estado, mudanças inconstitucionais e conflitos globais.

De acordo com a Rádio França Internacional (RFI), a saída do Mali, Burkina Faso e Níger da CEDEAO, a crise política no Senegal e a falta de fundos para o sistema de Paz e Segurança da União Africana marcaram a agenda dos líderes africanos.

Os conflitos globais foram igualmente debatidos durante a 37ª cimeira da organização pan-africana.