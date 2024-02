Mário Margarito Gomes apontado como próximo PCA da Agência de Aviação Civil

Abraão Lima actual PCA da Agência de Aviação Civil (AAC) termina mandato e Mário Margarito, actual Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM), deverá ser o seu sucessor. Audição estava agendada para hoje mas foi adiada.

A audição estava agendada para hoje, mas acabou por ser adiada por falta de quórum da comissão conjunta que deveria ouvir Mário Margarito.

Fonte parlamentar explicou ao Expresso das Ilhas que os deputados do PAICV alegaram que estavam em visita aos respectivos círculos eleitorais para não estarem presentes na reunião conjunta da 1ª e 3ª Comissão Especializada.

A audição deverá está agora agendada para 11 de Março.

Mário Margarito é quadro da Agência de Aviação Civil e desempenha, desde 2019, as funções de Presidente do Conselho Directivo do IPIAAM. Margarito, se a sua nomeação for aprovada, deverá suceder a Abraão Lima no cargo de PCA da AAC.

Abraão Lima está na AAC desde 2019 e o seu mandato já terminou.