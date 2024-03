Cabo Verde e Brasil realizam IV reunião de Consultas Políticas

Cabo Verde e Brasil reúnem-se, amanhã, 12, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, em Achada de Santo António, para a IV Reunião de Consultas Políticas.

Segundo um comunicado do Governo, este encontro bilateral, destinado à partilha de informações e avaliação das acções de cooperação, será presidido pelo Secretário para a África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Carlos Duarte, e pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Cabo Verde, Miryan Vieira.

Os pontos da agenda incluem uma análise abrangente da situação política e socioeconómica em ambos os países, bem como uma discussão sobre questões regionais e internacionais de interesse comum.

Além disso, segunda a mesma fonte, será feito um balanço das relações bilaterais, com ênfase nas áreas tradicionais de cooperação entre os dois países. Também vai ocorrer a apresentação do ponto de situação sobre o futuro Programa de Desenvolvimento Integrado (PDI), actualmente em fase de estruturação, que visa aprimorar a eficiência e coordenação da cooperação entre Cabo Verde e Brasil.

Outro tópico da agenda será a análise da situação geopolítica internacional e suas implicações para o desenvolvimento de ambos os países.

Durante a reunião, está prevista a assinatura de um memorando de entendimento entre o Instituto Diplomático de Cabo Verde e o Instituto Rio Branco do Brasil.

De realçar que o Mecanismo de Consultas Bilaterais, Políticas e de Cooperação foi assinado em 2009, e constitui o quadro institucional de incrementação do diálogo bilateral entre Cabo Verde e Brasil, para dar corpo a uma parceria estratégica desejada por ambos os países.

Última Consulta, a III Reunião do Mecanismo de Consultas Políticas e de Cooperação, entre os dois países, aconteceu na Cidade da Praia, a 1 de Setembro de 2015. Antepôs-se a primeira em Julho de 2009 e a segunda em 2012.