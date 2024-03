​PR promove “Presidência na Ilha” na Boa Vista

O Presidente da República, José Maria Neves, realiza, de 19 a 22 deste mês, mais uma Presidência na Ilha, na Boa Vista, dando continuidade à sua agenda de proximidade, anunciou a Presidência.

Segundo uma nota da Presidência da República, o chefe de Estado vai, durante quatro dias, implementar um extenso programa com foco na situação socioeconómica das famílias e das mulheres em particular, no agronegócio, nas pescas e na protecção, valorização e sustentabilidade

ambiental.

Ainda de acordo com a nota de imprensa, merecerão, da mesma forma, a atenção do mais alto magistrado da Nação o sector do turismo, uma das alavancas de desenvolvimento da ilha das dunas e do país, assim como os sectores da saúde e da educação, além da comunidade imigrada, que apresenta uma forte concentração na Boa Vista.

“Neste quadro, José Maria Neves estará em contacto com as autoridades locais, os agricultores e criadores, os pequenos empreendedores do agronegócio e os grandes promotores da cadeia turística, com organizações ligadas ao ambiente, com jovens do ensino secundário e com a população em geral, para sentir o pulso dos diferentes sectores de actividade e dar o seu contributo para o almejado salto no desenvolvimento da Boa Vista”, lê-se no documento.



A “Presidência na Ilha” foi inaugurada pela Presidência da República em Março de 2022, com a primeira edição na ilha de São Vicente, e tem permitido uma “nova forma de relacionamento” do Presidente da República com as populações das diferentes regiões do país, que, periodicamente e sem a barreira da insularidade, ou seja, no seu local de residência, têm acesso direto e facilitado ao mais alto representante do Estado.



O novo exercício da magistratura, realça a nota de imprensa, ditou também uma nova forma de relacionamento com o poder local, que encontra no Presidente da República um forte “entusiasta e promotor”.