Ulisses Correia e Silva felicita novo Primeiro-ministro de Portugal

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, felicitou hoje o recém-empossado Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro e reiterou o desejo de fortalecer as relações de amizade e cooperação entre os dois países.

"Enderecei uma carta de felicitações ao recente empossado ao cargo de Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Luís Montenegro. Desejo-lhe plenos sucessos na assunção desta nobre missão e na condução dos destinos desse país irmão, Portugal," escreveu Ulisses Correia e Silva no Facebook.

Na carta, o governante reiterou o propósito e desejo de fortalecer as relações de amizade e cooperação entre os dois países. Também destacou a importância do trabalho conjunto no plano bilateral, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e no contexto multilateral, especialmente nas relações com a União Europeia.

"Nos tempos difíceis para a Europa e para o mundo, marcados por guerras, alterações climáticas, processos migratórios complexos, ou a fome prevalecente em muitos territórios, do continente africano, os nossos dois países amigos e irmãos podem continuar a afirmar-se como referenciais de diálogo, tolerância, democracia, solidariedade e de paz globalmente. É total a disponibilidade de Cabo Verde para esse esforço coletivo," acrescentou Ulisses Correia e Silva.

O Chefe do Executivo cabo-verdiano concluiu desejando sucessos, paz e prosperidade para Portugal e o seu povo, reafirmando a disposição de Cabo Verde para contribuir para um mundo mais solidário e pacífico.

O XXIV Governo Constitucional português, liderado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, tomou posse nesta terça-feira, 02, numa cerimónia que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

A tomada de posse aconteceu menos de um mês depois da vitória da Aliança Democrática nas legislativas de 10 de Março.

De referir que o antigo Primeiro-ministro português, António Costa, apresentou a demissão em Novembro de 2023, na sequência das suspeitas levantadas pela Procuradoria-Geral da República de ter interferido nos processos relativos à exploração de lítio e hidrogénio no país.