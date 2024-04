Fundos do Ambiente e do Turismo de volta ao Parlamento

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) continua, esta terça-feira, a ouvir personalidades sobre a gestão dos Fundos de Sustentabilidade Social do Ambiente e Turismo.

Em nota de imprensa, a Assembleia Nacional lembra que os trabalhos tiveram que ser suspensos devido aos preparativos da primeira sessão ordinária de Abril, e que neste regresso estão previstas audições, às 09h00 ao presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, e às 11h30, ao ex-director geral do turismo, Emanuel Almeida.

O objectivo das audições, segundo a mesma fonte, é averiguar actuações sobre factos relevantes para a matéria do inquérito.

As últimas audições aconteceram nos dias 25, 26, 27 de Março e nos dias 2 e 3 deste mês.

A CPI, liderada pelo deputado do MpD, João Gomes, foi criada para averiguar o funcionamento do sistema de financiamento dos investimentos no domínio do ambiente e no do turismo, quais são e quais foram os projectos financiados com empresas privadas, organizações da sociedade civil, administração central do Estado, incluindo contratos-programa com os municípios, a responsabilidade do Governo, dos municípios, e qual o orçamento estimado e o executado.